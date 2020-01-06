维权战士郝劲松被关押 团体忧「709」大抓捕重临

有「维权战士」之称的郝劲松，上月中被山西定襄派出所以在网络发表「涉恐言论」而涉嫌触犯「寻衅滋事」罪，被行政拘留十五日期满后，旋即以同一罪名转为刑事拘留。山西定襄县公安表示不便透露具体案情，但表明不是因为在定襄范围内犯事。不少公知人士发文，要求当局厘清真相。

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自一批异议人士和维权律师12月上旬在厦门举行会议，讨论中国当前社会及政治局势后，至少有八名维权律师被拘押，现时未知郝劲松被刑拘是否与「厦门会议」是否有关，但在港的中国维律师关注组总干事陈悦本月初已表达忧虑，担心2015年针对维权律师的「709」大抓捕再次发生。

维权网报道，郝劲松上月中旬起三度被户籍所在地定襄县晋昌镇派出所以「寻衅滋事」罪传唤，后于同月17日起被行政拘留15天。定襄县公安局该月22日通报，指47岁的「郝某某」因多次在网络上发表「涉恐言论」，且拒不配合公安工作，造成严重后果，依法做出对其行政拘留十五天的处罚。通报内容虽没有写出郝劲松的全名，但遭遇相同，料为同一人。

不过，当本月2日行政拘留期满后，郝劲松又以同一罪名被转为刑事拘留，原因未明，关押地则是五台县看守所。

现年47岁的郝劲松，中国政法大学法律硕士毕业，但未取得律师资格，却自2004年起先后七次，以当事人或公民代理人的身分把中国税务总局、北京地铁运营公司、北京铁路局等多个部门告上法庭，为民维权，迫使当局终结中国不开发票予乘客的历史，以及废除实行14年的春运火车票涨价制度，并因此当选2006年度中国十大消费维权人物，又在2005年被卓定为年度十大法制人物，并以「维权战士」的身分写入《2005中国法治蓝皮书》更曾多次获得官媒报道肯定其「理性维权」，包括中央电视台。聱言要在政府觉得安全的情况下维权的他，在2009年介入上海「钓鱼执法事件」后在家乡山西定襄县成立劲松法务咨询中心。

自「厦门会议」后，中央纪律检查委员会据闻在山东成立「12.13」项目组，高调拘传维权律师和人士，据人权组织统计，自圣诞节翌日至元旦日，中国已有至少14名维权律师曾被警方带走、传唤或失去联络，包括北京律师丁家喜、四川律师卢思位、黄家强律师、庄道鹤律师及唐荆陵等，陈悦忧虑，这是对人权律师和公民社会的新一轮打压。