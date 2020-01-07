习近平主持常委会 自许党中央有权威

习近平周二主持中共常委会，听取五大机构汇报。会议称，过去一年国内外形势严峻复杂，为什么中共战胜了各种风险挑战，就是因为党中央有权威。根据中共有关“两个维护”的阐释，在习近平时代，中共中央的权威其实就是习近平本人的权威。

广告 继续浏览后续

这次会议是中共七常委新年的第一次会议，名义上是七常委听取中国人大常委会、国务院、中国政协、最高法、最高检五大机构及中央书记处汇报。其实相当于习近平听其他常委汇报，这所谓的几大机构大多由中共常委领导，人大委员长是栗战书，国务院总理是李克强，政协主席是汪洋。而第十九届中央书记处书记排在首位的是王沪宁。中共常委听取五大机构汇报，等于习近平在听取常委的汇报，七常委中的四人向习近平“述职”。根据官媒报道，这是2015年1月才形成的坚持党中央集中统一领导的“根本的政治规矩”，从那时起，习近平大权独揽，改变中共游戏规则。

会议把人大常委会、国务院、政协、最高法、最高检汇报，以及听取中央书记处工作报告称之为“党的领导制度体系的重要内容”。中国四中全会决定特意解释“党的领导制度体系”，核心内容就是“党政军民学、东南西北中，党是领导一切的”，其中最重要的环节就是要做到“严格执行向党中央请示报告制度”。

12月25日至26日，习近平刚刚主持开过政治局“民主生活会”，所有的包括常委在内的政治局委员都做了检讨，批评与自我批评，只有习近平高高在上，他听取了他们的自我批评，然后最后来了一个总结，总结的主要意思也就是看“两个维护”即维护习核心为首的党中央，维护习近平本人做的好不好，那次习近平的评分是及格，“做得不错”。

这次会议过后才十天，周二，又召开常委会，听取五大机构汇报会议，给这些机构部署新年工作，而且特意强调中共权威，令人觉得蹊跷。且看新华社说怎样报道的，中共七常委1月7日听取了五大机构及中央书记处工作总结，习近平主持会议并发表讲话。会议强调中共领导权威性和重要性，指坚持中共领导，首先要维护中共中央权威和集中统一领导。

会议强调，近来中国面对严峻复杂的国内外形势，面对各种风险挑战，都能够“笃定前行“，根本在于”“牢牢把住了党的领导这一条，就是因为党中央有权威”。这其实是中共中央的自许，或者说是习近平的自许，他在这里肯定自己的领导权威，所以能面对八方风险。习近平在这里没有想到，中国近几年面临的国内外风险这么多，与他的独裁不无重大关系，香港危机，中美贸易战，多个分析已经表明，与他的重大误判有关系。现在好了，反过来把这些都归功于他的“英明领导”

外界舆论常以为习近平权大无比，一人独裁，其标志就是习近平已是习核心，习思想也已写入宪法，可与毛泽东相比。而且，习近平还可放心的是，他已于2018年通过宪法废除了国家主席任期制，没有任何接班人遥遥在望，所有人不要指望接班，习主席会当到底。

但唯一弄不懂的就是，他的权力既已大到无人可比的地步，为什么每一次政治局会议，都要强调坚持“四个自信”强调“两个维护”，为什么还疑心重重，以“两面人”“两面派”的名义，去抓那些据指对习近平还没有忠诚到家的人，比如秦光荣，赵正永，鲁炜等人。

而且，为了让党的官员们充分理解“两个维护”的真正含义，习近平大秘、中办主任丁薛祥还怕官员们领会得不够到位，特意做了补充解释：“要深刻认识到，‘两个维护’有明确的内涵和要求，维护习近平总书记核心地位，对象是习近平总书记而不是其他任何人；维护党中央权威和集中统一领导，对象是党中央而不是其他任何组织。”

权高位重，习近平的心里似乎并不踏实，所以要一次一次开会强调，中共政治局会议也好，常委会也好，都要再三强调，好像家长总担心自己的孩子背着自己瞎胡闹，总要叮咛“好好学! 听话” 。法国汉学家白夏曾在『世界报』有分析：习近平的地位并非如表面所看到的那样稳固，他在外交领域如同国内正遭遇困境。一句话，习近平貌似强大。

他指出：习以铁腕控制着领导一切的中共，没有一天，媒体不引用一句习近平的语录。但习与毛泽东相反，习是一位孤家寡人，一旦遭遇失败，他必须承担所有责任。