同是赵正永 落马前后官场评价天上地下

前陕西省委书记赵正永被中共开除党籍，送去法办，网上把当年赵正永离任时陕西省委新书记娄勤俭对赵的超高评价与中纪委对他的判词对比，让人觉得荒诞离奇，不知哪一个赵正永更真实。

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赵正永2016年从陕西省委书记位子上退下，接任他的是娄勤俭，这位娄勤俭，赵正永担任书记时，担任陕西省省长，有点像现在中纪委书记赵乐际担任陕西省书记时，赵正永担任省长那样，娄勤俭接班那天，根据当年陕西日报，是这样赞美老书记赵正永的：

“赵正永同志立场坚定，领导经验丰富，作风务实正派，忠诚于党的事业，对陕西人民情感深厚，贯彻中央决策部署坚决有力，多年来以坚强的党性、坦诚的作风，担当的精神，为全省发展做了大量打基础、利长远的工作，赢得了干部群众的信任和尊重。陕西能有今天这样好的发展局面，赵正永同志功不可没，对此全省人民不会忘记，陕西历史不会忘记。”

两年后的今天，中纪委以严重违纪违法把这位“功不可没”的前陕西书记开除党籍，中纪委的评语是：赵正永严重破坏了陕西的政治生态和发展环境，性质特别严重，影响极其恶劣。

“赵正永严重背弃初心使命，对党不忠诚不敬畏、毫无“四个意识”，拒不落实“两个维护”的政治责任，对党中央决策部署思想上不重视，政治上不负责，工作上不认真，阳奉阴违，自行其是，敷衍塞责，应付了事，与党离心离德，无视组织一再教育帮助挽救，多次欺骗组织，….是典型的两面人，两面派，…滥权妄为，大搞权钱交易……..道德败坏，家风不正，对家人，家属失管失教…….”

两段批语两重天，赵正永为何落得如此下场，起因是轻视了习近平要求清查陕西秦岭违建别墅案。根据中国央视2019年1月9日播出的『一抓到底正风纪 秦岭违建整治始末』，可视为赵正永的主要“罪状”是，习近平2014年5月批示陕西省关注秦岭违建案，书记赵正永没有在省委会上传达学习，也未进行专题研究，只是简单批示省委督查室会同中共西安市委尽快查清，向中央报送材料，时任省长娄勤俭也只是进行了圈阅。同年10月，习近平再作出批示，赵正永在省委常委会上仅仅提了原则性要求，要求西安市认真落实，所以当时播出这部片子时，赵正永和娄勤俭均未出境。

可是当年赞扬赵正永的娄勤俭安然过关，现在还是江苏省委书记，与赵正永同时期经历秦岭违建别墅的赵乐际，现在是中常委了，怎么单单一个赵正永落马了？按说，赵正永当时对待习近平批示的做法，并不违反中共处理上级批示的惯例，这里面到底有什么诡秘？令人遐思无限。

怠慢皇上

有分析指出，关键是赵正永撞到了习近平的枪口上。习近平要为自己立威，就找到了赵正永这么一个靶子，拿他来开刀了。党的喉舌央视指责赵正永的核心理由，比如赵正永把习近平的批示又批示给省委主管部门及主管秦岭事宜的西安市委“尽快查清，向中央报送材料”，这其实也符合中共官场的一般行事常规，只是在习近平成了核心，习思想写入了宪法之后，这一切便有“犯上”、“违逆”之嫌。

没有把习近平的批示“在省委会上传达学习，也未进行专题研究”，就是说重视的程度不够高，没有真正领会“两个维护”的意思，两个维护就是“坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。”但是，习近平大秘、中办主任丁薛祥还怕官员们领会得不够到位，特意做了补充解释：“要深刻认识到，‘两个维护’有明确的内涵和要求，维护习近平总书记核心地位，对象是习近平总书记而不是其他任何人；维护党中央权威和集中统一领导，对象是党中央而不是其他任何组织。”

比起在秦岭违建别墅最盛时期主事陕西、后升至中常委，担任中纪委书记的赵乐际，比起在他退休之日给他唱赞歌的继任人，后来去江苏担任第一把手的娄勤俭，单单一个看起来表情很肃杀的赵永正成了“两面人”就显得比较诡异。他不仅仅因为“权钱交易、聚钱敛财”，中共这样的官员多不胜数，问题恐怕是习近平2012掌权后，日益权重位高，且一反前任常态，把所有大权逐步集中在自己手上，一时有“寡人”之称，这时候，赵正永对待习的批示，就应奉为圣旨才合适，而不是批示给下级“尽快查清”，赵正永按常规走路，被视为“怠慢”，习要立威，他成了一个好靶子。