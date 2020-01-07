蓬佩奥回应骆惠宁：中国履行中英联合声明才是“正轨”

针对新任北京中央驻香港联络办公室主任骆惠宁表示希望香港能“重回正轨”，美国国务卿蓬佩奥周二表示，“所谓正轨应是中国履行中英联合声明，遵守维系香港独立法治、自由的承诺”。

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《中央社》报道，中国国务院4日免去香港中联办主任王志民的职务，改由全国人大财政经济委员会副主委骆惠宁接任。骆惠宁周一发表就职后首度公开谈话时强调，香港半年来情势“让人揪心”，他说，大家都热切期盼香港能“重回正轨”。

针对骆惠宁的就职及发言，美国国务卿蓬佩奥周二在公开谈话中表示，如同他先前所说，所谓“正轨”应是北京履行其在“中英联合声明”对香港所作承诺。他指出：“这项承诺保证香港会有独立法治及自由，这是生活在大陆的中国人不幸无法享有的。”

蓬佩奥并强调，美国将持续与香港及中国官员合作，保护香港的人权及基本自由并促进其高度自治。

此外，蓬佩奥并称赞巴林国民议会2日发表声明，对中国维吾尔族穆斯林所面临的不人道、痛苦情况表达深度关切。

蓬佩奥指出：“巴林承认我已讲了数个月的事，亦即中国正对维吾尔人、哈萨克族及其他被拘禁在新疆的穆斯林，犯下大规模人权侵犯及侵害行为。”

蓬佩奥表示，美方对巴林所为感到高兴，并呼吁所有国家，特别是伊斯兰合作组织及阿拉伯联盟成员国，公开谴责中国对维吾尔人的粗暴对待。他强调，北京对维吾尔人的粗暴对待，只是中国所发动更大规模信仰战争的其中一环。