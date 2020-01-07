2020年三大战 全球化从此失踪？

阿根廷G20特习会，照片上，两人瞬间闭上了眼睛。

法国世界报载文评论，2020年，不会是平静的一年。中东热战，美中贸易冷战，气候失序，人类引发的内战。

广告 继续浏览后续

世界报悲观地认为，2020年刚开始，阴暗的前景已立马在眼前，对世界经济最大的威胁有三个：

首先是热战。1月2日，下令灭掉德黑兰政体主要领袖之一，特朗普明白无误地冒着挑起一场可怕的军事冲突的风险。这场冲突将不会对称，但是伊朗绝对有办法在世界石油中心的海湾地区播撒混沌。伊朗对准的目标首先是沙特王国，阿联酋以及卡塔尔诸国，那里驻扎着美军的基地。目前油市的反应尚属温和，但如果一场大型冲突爆发，局面将彻底改变。

而且中东不稳定因素不只是伊朗，土耳其现在不请自来，加入到利比亚内部冲突。理由是同样的，石油是奥斯曼极端主义行动的最主要理由。土耳其还在属于欧盟的塞浦路斯的深海地区行动，以图控制深海储藏的黑金。

其次是冷战，这一大战也是由美国总统特朗普引发，担心中国不断上升的实力，以及中国对美国工业产生的破坏性副作用，特朗普发起了贸易战，作为反应，中央帝国已决定把企业尤其是高技术企业大规模民族化，从现在起两年内，中国政府下令所有政府部门和公共机构撤下外国电脑设备和软件，全部由中国产品取代。

在经过三十年的全球化并且走出贫困之后，中国自认已足够强大到可以不需要西方科技。“铁幕”横亘在国际贸易关系上，将对国际贸易产生深远影响。从2017年以来，美中两国的贸易交流下跌9%，外国对中国直接投资下跌60%。

贸易战并没有减缓美国经济增长，但减缓了中国经济增长，在人们脑中，全球化从今以后已经属于过去。然而这不是没有代价的，根据『经济学人』，仅仅供应链加倍，双重技术标准就需付出20000亿美元的代价，这也就是美中两国GDP合并起来的6%。

最后一个是内战，就是人类同自己作战。正在澳大利亚燃烧的熊熊大火无疑是大自然的报复，气候失序，一个接着一个的龙卷风，大火，洪灾，迫使人们动员起来，联手对付气候转暖。相反的话，人们将被自然切割、分裂，

世界报认为，在这个乱糟糟的地球上，欧洲联盟，全球第一大出口国，试图通过欧盟委员会，疯狂地打赌要堵截以上三大危险：把环境束缚转换成经济杠杆，并向世界展示，谈判胜过孤立，欧盟能够成功吗？但愿。