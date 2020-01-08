两岸四地消费者信心：香港最差但最坏情况料已过 中国最乐观

由两岸四地大学负责的消费者信心指数调查显示，中国大陆消费者最乐观，以200为满分，信心指数较去年同期进一步上升至103.1；其次为指数达97.05的台湾和83.9的澳门，而香港的指数虽较上季回升约三成，但只有68.7，排于榜末。负责调查的香港学者曹国辉认为，香港信心指数回升，反映市民认为，反修例风波最坏的情况已经过去。

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两岸暨港澳消费者信心指数调查根据当地人民在生活、投资及购房、就业及经济等细项指数汇总而成，而最新于今(8日)早在北京共同发布的调查结果显示，香港消费信心指数为68.7，按年跌14.9%，是调查自2008年开发以来的第二低水平。

从细项看来，港人消费信心最高的，是「市民生活指数」，达83.5,较上季大升约四成；最差的则是「购买房屋整体指数」，只有53.5，但已较上季上升三成；综合结果，消费者信心已较上季明显增强，以致指数较上季跃升30.1%。

负责香港调查的城市大学管理科学系副教授曹国辉在记者会上表示，香港市民在各个范畴的评分均低于100，显示港人在消费方面偏向悲观，信心水平仍然疲弱，相信是基于近期政治局势不稳有关。不过，从指数上升三成看来，市民认为香港的最坏情况已经过去，事实上，游行与破坏情况在调查进行的12月已有所减少和收敛，甚至交通亦较前畅顺。

至于信心指数最高的大陆，则由首都经济贸易大学与中央财经大学负责调查，结果显示，中国宏观经济数据比市场预期好，以致消费者除了在物价信心指数微跌之外，在就业、生活及投资，以及购房信心都有所上升，令第四季的消费者信心指数达103.1，较上季上升2.5，与去年同期相比，则上升3.7分，已经连续四个季度保持乐观。

台湾方面，台北医学大学管理学院公布的结果发现，台湾人最忧虑的是物价水平。至于澳门，科技大学的调查显示，分指数升多降少，当中，经济发展因中美贸易磨擦等因素存在压力，令第四季整体信心指数只有83.9。

指数由两岸四地大学于去年12月访问一千至二千人的结果得出，100以上为乐观，反之则是偏向悲观。