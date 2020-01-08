伊朗向美军基地发射三波弹道导弹 战争一触即发

图为1月7日，伊朗妇女从反美壁画前走过。目前，伊朗伊拉克反美情绪空前高涨。

美国国防部表示，周二周三交接之际，伊朗向美军伊拉克基地连发数十枚弹道导弹，伊朗革命卫队不久之后予以证实，并表明导弹全部从伊朗本土发射，并称此举是为了报复被美国杀死的伊朗将军苏莱曼尼。中东局势骤然呈爆炸之势。石油价格骤然暴涨4.5%。

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美国国防部称伊朗从本土向盟军基地发射不止十几枚弹道导弹，伊朗打击的目标是美国军队及盟军。直至目前，美国国防部无法给出人员是否受到伤害以及设施受到破坏的细节。

德黑兰此举标志着一个重大的转折：人们所担心的地区紧张剧烈升级，甚至一场在华盛顿与德黑兰之间的大战随时都有可能爆发。

伊朗革命卫队称，向美军基地发射导弹，是为了复仇，伊朗国家电视台播出一份伊朗革命卫队的公告，公告警告美国趁早撤出伊拉克，以避免更多的美国士兵死亡。伊朗革命卫队是在伊朗举行数百万人参加的苏莱曼尼葬礼几小时后，开始发射导弹的。

伊朗革命卫队还宣称，所有美国攻击德黑兰的“侵略行动”必遭致灾难性的报复，伊朗同时警告美国的盟军，他们如果帮助美国攻击伊朗，将遭到伊朗方面同样无情的报复。伊朗革命卫队还威胁，一旦遭遇美国反击，将军事打击美国的盟国以色列。

现在，国际社会正在密切关注着美国如何行动。特朗普近日一直在威胁伊朗，若胆敢报复，美国将轰炸伊朗52处重要设施。在遭遇广泛批评后，美国总统特朗普此前已对先前宣布将对伊朗文明古迹攻击的威胁进行修正，表示若发起下一波攻击，将避免伊朗文化设施。

伊朗总统鲁哈尼周二与法国总统马克龙通话时，明确警告美国在中东的利益“岌岌可危”。

美国国防部发言人表示，美方正在评估局势，然后采取一切必要的行动，保护美国军人，美国的盟友以及美国在海湾地区的合作者。

在伊朗将军苏莱曼尼遭特朗普下令击杀后，德黑兰曾明确表示，注定会报复美国。

白宫表示，特朗普和他的团队正在紧密注视着局势的演变。伊拉克国会要求美军撤出伊拉克，但是特朗普周二明确表示不会离开伊拉克，但美国的盟军，比如德国宣布，将部分撤出在伊拉克的士兵。