撤回的微信聊天亦成证供 沪企刘长江内朔交易罪成罚60万

中国福建证监局裁定，上海山钢实业集团董事长刘长江因为以内幕并购消息买卖股票，涉款340万元人民币（下同，折合约43.9万欧元），罚款60万元。这是中国明确规定微信聊天记录可被纳入法庭证据后首宗以微信聊天纪录，甚至是撤回的微信聊天纪录而被定罪的案件。

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不过，证监局的通报未有说明监管部门如何取得微信聊天记录，包括已删除的聊天纪录。微信官方曾于去年初发表声明，声称不会查看、分析、存储用户的微信内容，指聊天内容只会存储在用户的手机、计算机等终端设备上。若微信的声明没有虚报或谎称，当局可能有恢复已删微信的技术，不过，中国网民倾向质疑，纷纷表示「社交软件是透明的」、「用户隐私？不存在的」。

根据中国网财经6日报道中贴出的福建证监局行政处罚决定书，刘长江于2018年5月下旬与钢钢网电子商务公司董事长周某锋处达成协议，月内会由钢钢网承接林氏家族持有的“冠福股份”股票，而冠福股份则会先后收购上海山钢和钢钢网，从而形成钢铁供应链的协议，刘长江于5月31日透过微信确定消息后，于冠福股份在翌日停牌前透过微信联络任敏媛进行相关股份买卖。

当中，刘长江曾撤回一条微信信息。根据处罚决定书，撤回的微信聊天来容显示，「刘长江问周某锋“可对”，周某锋回复“别在微信发”“是”，并发送了1段语音给刘长江，该段语音的内容为“别的人不要多说啊，不要多说这个关于并购的信息，不要多说，这都是内幕信息”。刘长江回复“明白”。」其后，刘长江买入大量冠福股份股票，累计成交金额约340万元。其后，并购计划终止，刘、任二人均有亏损。

证监局通过微信聊天及交易纪录等事作为证据，认定交易属于内线交易，最终刘长江被责令依法处理非法持有的冠福股份股票，并处罚60万元，而任敏媛则罚款50万元。

中国于上月26日发布《最高人民法院关于修改〈关于民事诉讼证据的若干规定〉的决定》，明确规定电子数据所包括的信息和电子文件共有五大类，包括网页、博客、微博客等网络平台发布的信息；以及手机短讯、电子邮件、实时通讯、通讯群组等网络应用服务的通讯数据等，即微信聊天记录亦正式被纳入法庭证据。