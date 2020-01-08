中国国务委员兼外交部长王毅于1月7日至13日对非洲五国进行正式访问。这也将是中国外长连续第30年新年首访赴非。王毅此访是应埃及外交部长舒克里、吉布提外交与国际合作部长优素福、厄立特里亚外交部长奥斯曼、布隆迪外交部长尼比吉拉、津巴布韦外交与国际贸易部长莫约邀请。

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王毅国务委员兼外长此次访问非洲五国，是中国外长自1991年以来连续第30年新年首访前往非洲。这一良好传统充分体现了中方对发展中非关系的高度重视，是中非友好历久弥坚的有力证明。

1月8日，埃及总理马德布利在开罗会见国务委员兼外长王毅。

马德布利表示，埃及珍视同中国的传统友谊，愿同中方筹划好下阶段高层互访，加快共建“一带一路”，深化各领域务实合作。埃方希借鉴中国发展经验，欢迎中国企业扩大对埃投资，参与苏伊士经贸合作区建设。埃及在旅游领域有很大潜力，欢迎更多中国游客到埃及参访。埃及欢迎中国企业用好埃及区位优势，同埃及共同开拓欧洲、非洲市场。

王毅表示，在中埃领导人共同指引下，两国关系实现了跨越式发展。双方要落实两国元首达成的重要共识，进一步深化中埃各领域合作。中方高兴地看到，中埃共建“一带一路”已取得许多可视性成果，愿将“一带一路”倡议同埃及“2030愿景”深度对接，打造国际航运和地区物流中心，助力埃及实现发展振兴。双方要推动中非合作论坛北京峰会成果尽早落地，积极探讨开展面向非洲的三方合作。相信埃及将为中国企业赴埃投资兴业提供更多便利和支持，创造更加公平的竞争环境。