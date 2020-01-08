美伊冲突 中国南航取消乌鲁木齐飞德黑兰航班

美伊紧张关系引国际关注，中国南方航空1月8日取消了从乌鲁木齐飞往伊朗德黑兰的航班。由于这条航线10日仍有航班，南航客服表示，不排除有继续取消的可能。

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乌克兰国际航空（Ukraine International Airlines）一架班机8日从德黑兰起飞后不久坠机，造成全机约百人死亡。乌克兰驻伊朗大使馆引述初步情报说，失事原因是发动机故障，而非遭遇飞弹或恐攻。

尽管失事原因是发动机，但继续升级的美伊冲突，令外界关注地区飞航安全。中国媒体报道，南航已经取消了8日从乌鲁木齐飞往伊朗德黑兰的航班。

南航客服表示，由于伊朗公共安全原因，南航取消了8日乌鲁木齐飞往德黑兰的航班。1月10日南航还有另一个乌鲁木齐飞往德黑兰的航班，这名客服说，目前这个航班一切正常，但不排除未来取消的可能。

南航是中国唯一一家营运飞往伊朗航线的航空公司。除南航外，中国飞伊朗航线主要由伊朗马汉航空和伊拉克航空营运，分别从北京、上海、广州和深圳飞往伊朗和伊拉克。