预防武汉不明肺炎 香港今起可将相关病患隔离

为预防中国武汉不明肺炎蔓延到港，港府今天刊登宪报，把「严重新型传染性病原体呼吸系统病」纳入法定须呈报传染病，即日生效。根据新例，医生一旦发现病发前14日内曾到访武汉而出现肺炎病征的病人，即须把病人隔离，并同时通报卫生防护中心跟进处理，而卫生署亦获赋权把传染病接触者检疫及隔离受感染病人。逃离病者最高可被罚款5000港元及监禁6个月。

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卫生署表明，当局更可禁止患有指明疾病的人及与患者有接触的人士离开香港。

直至昨(7日)天中午，香港新增九宗怀疑武汉不明肺炎个案，令怀疑个案增至三十宗，当中包括早前到武汉交流的中学及理工大学学生。食物及卫生局长陈肇始今早在立法会响应议员急切质询时表示，一旦香港出现确诊个案或小区爆发，便会提高戒备级别，目前仍维持在中度，暂不会对武汉发出旅游警示。

经修订的《2020年预防及控制疾病（修订）规例》及《2020年预防及控制疾病条例（修订附表1）公告》今早已刊宪生效，而卫生署昨天已向医生发出详细呈报准则，如发现病人有发烧及急性呼吸道感染症状或有肺炎病征，并于病发前14天前曾到武汉市，即属「怀疑个案」；而经肺部X光诊断确诊患有肺炎，及曾到访华南海鲜城或曾于病发前14天内接触与海鲜城有流行病学关连的不明原因肺炎病人，就是「疑似个案」，全须呈报。

面对新例，不少小型私营诊所担心地方细小而无法隔离疑似或怀疑个案，可能要短时间关闭诊所，直至救护车接走相关病者，有议员和市民今早致电电台的叩应节目建议，曾到武汉的人士若出现呼吸道病征，应自行到公立医院求诊。另外，西医工会会长杨超发则建议港府在公立医院设立个案诊所，让曾到武汉又有相关病征的市民集中求诊，避免到私家诊所求诊时可能传染他人。

对此，卫生防护中心总监黄加庆表示，当局会尽快把病人送往医院，如没有隔离措施或足够空间，医竣人员可让病人佩戴外科口罩等候救护车。

在公立医院方面，当局表示可于72小时内把隔离病床增加三倍到1400张，但人手不能实时增加。公共医疗医生协会会长马仲仪表示，现时武汉不明肺炎怀疑个案不多，隔离病床使用量已开始有压力，加上正值流感高峯期，隔离病房人手会有压力。