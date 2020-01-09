中东与东亚并不遥远 看美伊冲突中的中朝因素

美国伊朗危机高峰时期只有短短5天，但无人敢说这个世界从此躲过一劫可以书归正传。美中俄三大国间在中东地区的战略竞争既是此次美伊冲突的大背景之一，也不会因美伊两方降低调门而立即结束。历时长久复杂的中东地区冲突，因俄罗斯参与叙利亚战事已发生质变，此次美伊冲突所显示的中国和朝鲜因素则告诫世人：中东与东亚的距离并不遥远。

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伊朗攻美基地导弹或是朝鲜导弹改进版？

远在东亚的韩国在伊朗1月8日打击美军基地的次日马上发现：伊朗使用的导弹有可能是朝鲜的改进版导弹。韩国《朝鲜日报》1月9日报道，韩国军方和情报部门8日透露，用于攻击驻伊美军基地的伊朗弹道导弹，可能是朝鲜制造的飞毛腿C型导弹改进版“起义”。据悉，“起义”导弹是2010年开始部署的新型液体燃料导弹，最大射程为750公里至800公里。伊朗引进朝鲜的导弹技术，发展成了自己独有的改进型导弹。

朝伊两国“导弹接触”由来已久

有分析认为，此次发射的伊朗导弹，除了用了从朝鲜引进的“起义”导弹外，还可能有“征服者”-110（313）短程导弹，而该导弹却是伊朗自主研发的固体燃料导弹，射程为400公里至500公里，而且已出口朝鲜。

朝鲜和伊朗在各种武器开发和引进过程中一直紧密合作互通有无。韩国军方正在关注伊朗引进朝鲜技术后制造的此次挑衅的结果，非常关注此次袭击给美军造成的损失。因为面对在朝鲜导弹基础上制造的伊朗导弹攻击，美军到底能抵挡多少、如何抵挡，将给正在构建朝鲜导弹防御体系的韩国军队带来启示。

铲除苏莱曼尼的美国无人机“MQ-9死神会落地朝鲜半岛？

韩国《朝鲜日报》1月7日还发现：美军3日在铲除苏莱曼尼时使用的无人机“MQ-9死神（Reaper）”已于2019年年底在朝鲜半岛部署。但这一说法没有得到驻韩美军的证实，驻韩美军证实拥有的无人攻击机是“灰鹰”，作为阿帕奇直升机的侦察设备使用。韩国媒体有点一厢情愿地表示：如果再加上MQ-9无人机，将成为对朝鲜金正恩政权领导层的强烈警告。

朝鲜会进一步发展核武器与洲际导弹？

美国无人机精准炸死伊朗军头后，令人联想出朝鲜独裁者金正恩等人的下场脚本。韩国《中央日报》1月5日报道称，美国3日暗杀伊朗革命卫队精锐圣城旅指挥官苏莱曼尼后，曾有看法认为金正恩会在短期内会隐藏行踪，因为当年金正日在美国打击阿富汗和伊拉克等敌对国家后，曾分别隐匿行踪长达25天和50天。但金正恩1月7日仍选择参加公开活动，有可能是故意展示自信。有中国的朝鲜问题专家认为，美国以粗暴方式对待伊朗，可能会促使朝鲜方面认为“伊朗是因为没有核武器才让美国人敢于这么做”，这有可能刺激朝鲜进一步发展核武器与洲际导弹的决心。

与美伊冲突相关的中国因素：

再来看看美伊冲突有关的中国因素：特朗普的伊朗政策引发中东紧张，华盛顿指责伊朗在波斯湾附近对油轮发动了一系列“可疑”袭击，但德黑兰予以否认，在美伊紧张关系升级的背景下，去年12月27日起，伊朗、中国、俄罗斯三国海军在印度洋北部与阿曼湾的国际海域举行为期四天的联合军演。

伊朗近年来曾与俄罗斯、印度、巴基斯坦等国分别举行双边军演，但与中俄举行三国联合演习是1979年伊朗伊斯兰革命后首次。中俄伊此次海上军演被认为是向美国展示实力。伊朗外交部发言人则高调强调伊朗与中俄两国之间的战略关系，说“伊朗将中俄两国与其他国家区别看待” 。

在联合国安理会上，中国与俄罗斯去年底曾经联手否决了有关延续对叙利亚难民营给予援助的决议案，与美国大唱反调。而在美国杀死伊朗将军，美国驻伊拉克使馆所在地遭到火箭弹袭击后，美国1月6日向联合国提交一份声明，“强调外交使领馆神圣不可侵犯”。但遭到中俄这两个常任理事国否决，安理会未能发表声明。华盛顿谴责：中俄的举动“给联合国安理会的信用带来损害”。

中东与东亚并不遥远，美伊冲突中的中朝因素不可忽视。