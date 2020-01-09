中国学术第一热点曝光: 习近平外交思想

中国官方学术发布评选中国学术热点报告，指习近平外交思想研究成为排名第一的学术热点。其他入选的九大学术热点分别是：新中国成立70周年：成就梳理、经验总结与理论阐释，国家制度和国家治理问题研究，五四运动百年回顾，船山学新诠释，中国社会学重建40年的回顾与展望，中华民族共同体意识研究，中国脱贫攻坚理论与实践，空间布局优化与区域协调发展研究，信息社会的学习方式变革。

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据联合早报今天报道说，习近平外交思想研究获评2019年中国第一学术热点。该报道说，2019年度中国十大学术热点发布会9日在中国人民大学举行。习近平外交思想研究成为排名第一的学术热点。

该报道引据中新社消息，其他入选的九大学术热点分别是：新中国成立70周年：成就梳理、经验总结与理论阐释，国家制度和国家治理问题研究，五四运动百年回顾，船山学新诠释，中国社会学重建40年的回顾与展望，中华民族共同体意识研究，中国脱贫攻坚理论与实践，空间布局优化与区域协调发展研究，信息社会的学习方式变革。

消息说，除上述入选的十大学术热点之外，还有年度十个提名热点，分别是：哲学视阈中的美好生活、新时代的劳动教育、构建中国特色社会主义政治经济学理论体系的深化研究、民法典编纂中的体系与制度构建、语言变革与中国新文学、全国统筹的社会保障体系研究、智能创新推动法学发展、世界经济格局变化与大国关系调整、移动传播与媒介融合新发展、数据驱动下的图书馆学情报学。

中国十大学术热点评选活动始于2003年，已持续举办17届。该评选参考年度报刊发文数据和重要学术会议的召开频次，经过学者推荐、专家审议等流程产生，呈现中国学术研究、理论发展的轨迹。