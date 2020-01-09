中国房地产金窝炒出巨富家族

中国过去数十年的经济高速发展，造就出一批超高净值人士及家族。一份多家银行金融联合调查报告指出，这些家族中有29%的财富起源于房地产业，此比例是全球的两倍。房地产市场兴旺带动诞生家族房地产办公行业。

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据中央社今天报道说，中国高净值家族 财富起源于房地产比例为全球2倍。据一份报告指出，中国一批超高净值人士及家族中，有29%的财富起源于房地产业，此比例是全球的两倍。

报道引述经济观察网消息，中航信托、瑞银跨境8日公布“2020家族财富与家族办公室调研报告”，相关资料从涉及至少拥有3.5亿元人民币净资产的中国家族中获取，包括76位家族成员参与。报告所述家族的平均财富为人民币65亿元，家族办公室的平均资产规模为42亿元，当前执掌家族财富的这一代人的平均年龄为55岁。

该报道说，29%的参与调查者表示，他们的家族财富起源于房地产行业，该比例是全球的两倍，紧随房地产之后的是非必需消费品行业（16%）和工业（13%）。庞大的家族财富使得中国家族办公室行业迅速发展，协助规划财富传承。就地域分布来看，参与这次研究的大多数家族办公室位于北京（38%），其数量几乎是第2最受欢迎城市上海（20%）的两倍。其次是香港，占15%。

据该报告称，整体来看，财富超过1.5亿美元的家族更适合考虑是否要建立一个单一家族办公室。家族办公室通常为直系家族成员而并非大家族成员服务，透过投资等方式让财富保值与增值。