中国2019年通胀2.9% 有分析估计今年通胀将回落至1.9%

中国反映通胀的全国居民消费价格(CPI)，去年12月按年上升4.5%，与11月持平，略低于市场预期，以致去年全年的通胀升幅为2.9%，符合总理李克强在工作报告中指居民消费价格涨幅在「3%左右」的预期。展望今年，不少分析师认为，通胀升压缓和，美伊冲突影响只属短期，通胀率有望回落至1.9%。

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中国国家统计局今(9日)早公布，上月居民消费价格指数升幅低于预期的4.7%，与不少食品的价格升幅放缓有关，而早前升幅巨大的猪肉，由于供应增加，价格按月更是由升转跌，跌幅为5.6%，影响CPI下降约0.27个百分点。结果，食品价格按年上升17.4%，升幅放缓1.7个百分点，影响CPI上涨约3.43个百分点。当中，猪肉价格升幅虽然高达97%，但升幅已回落13.2个百分点；相反，升幅扩大的则有鲜菜价格，升幅为10.8%。

非食品价格的胀幅更低，只上涨1.3%。扣除食品和能源价格的核心CPI，按年上升1.4%。

东亚银行首席经济师邓世安估计，随着中国可能购买更多美国大豆，而经济不理想亦削弱企业加价能力，预计中国2020年的通胀率有机会回落至1.9%。另外，交通银行分析员亦认为，猪价走势反映未来通胀持续上升的压力放缓，第二季甚至可能出现下行压力。至于美伊冲突推高油价，亦属短暂，对通胀冲击有限。

另外，中国上月工业生产者出厂价格指数(PPI)按年下跌0.5%，跌幅较前月有所收窄，亦略少于预期的0.4%。全年计，工业生产者出厂价格指数下跌0.3%。

统计局城市司高级统计司沈赟表示，主要行业中，涨幅扩大的行业有黑色金属矿采选业(升8.8%)、有色金属冶炼和压延加工业(升1.1%)；跌幅收窄的有化学原料和化学制品制造业(跌5.4%)，而石油和天然气开采业就由跌转升，上涨5.8%。