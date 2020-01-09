习近平号召党章放床头应 拒当桃花源人

中国官方召开“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会，习近平出席并发表讲话。习近平呼吁共产党员不要做桃花源人，因为“不忘初心、牢记使命不是一阵子的事，而是一辈子的事。”习近平要求共产党员要把党章放在床头。

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据苹果日报今天报道说，不忘初心、牢记使命，习总向中共全党员喊话 不能做桃花源中人。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平昨日（8日）在教育总结大会上发表讲话向共产党员提出新要求，强调“不忘初心、牢记使命不是一阵子的事，而是一辈子的事。”“（中共）党章要放在床头，经常对照检查，看看自己做到了没有？”“与时俱进不要当口号喊，要真正落实到思想和行动上，不能做‘不知有汉，无论魏晋’的桃花源中人！”

该报道说，鉴于湖北武汉肺炎疫情不断，习近平不谋而合地要党员反思，“不断去杂质、除病毒、防污染。”还要把党章放在床头，经常对照检查。台湾大选于后日（11日）举行，他又嘱咐党员“必须用马克思主义中国化最新成果统一思想、统一意志、统一行动。”提醒党员不要只喊口号，不能做“不知有汉，无论魏晋”的李花源中人，要在思想和行动上落实工作。

该报道说，按上下文理，习近平所说的桃花源中人，是指“身子进了新时代，思想还停留在过去”的中共党员特别是各级领导干部。

“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会是中共最高规格的会议，除了习近平，中共其他领导人李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正、王岐山，以及中共政治局委员、中央书记处书记，国务委员，最高法院院长，最高检察院检察长，全国人大党员副委员长，全国政协党员副主席出席会议。中央和国家机关各部门、各人民团体，中央直接管理企业、高校，解放军等单位负责人参加会议。

据新华社的消息，总结大会以电视电话会议形式召开，北京设主会场，各省区市和各地级市，地方与军队县团级以上单位设分会场，全国党政军县团级以上领导干部悉数出席，聆听习近平的讲话。

苹果日报说，桃花源中人的典故，出自中国古代魏晋南北朝文学家陶渊明散文《桃花源记》。陶渊明通过虚构，描绘秦末部份人民躲避战乱，来到桃花源，与世隔绝，安居乐业，以寄托他的理想，表现出对当时混乱、黑暗的政治现实的不满。陶渊明笔下的桃花源中人，由于长期与世隔绝，对外界变化甚至改朝换代一无所知，因此“不知有汉，无论魏晋”。