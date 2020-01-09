传北京房山地震 震级不大摇感却强

根据“中国地震台网”自动测定，北京今天01月09日10时11分在房山区附近（北纬39.76度，东经115.65度）发生3.5左右地震。不过北京其它地区没有报告地震现象。

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据东森新闻今天报道说，北京房山规模3.5地震，剧烈摇晃“当地居民睡觉被晃醒”。该报道指根据“中国地震台网”自动测定，01月09日10时11分在北京房山区附近（北纬39.76度，东经115.65度）发生3.5左右地震。报道说最终结果以正式速报为准。

报道称，地震快报发布之后，许多网友纷纷留言，“最近怎么回事[悲伤]到处地震”、“愿平安，哎快过年了希望不要再有什么事情啊”、“我就在房山，躺床上给我晃的…”、“睡觉呢突然就被我妈叫起来了”、“好摇摆”。

但也有其他地区网友表示没感觉，“西城区没感觉”、“东城区没感觉呀”、“在朝阳，没感觉到呀”、“刚考完试的我没有任何感觉”、“还好还好，不是强震”、“我们正在考试，我们什么也不知道”。