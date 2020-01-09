刘鹤近日维持去华盛顿 美国自行宣布签约事

中国与美国谈判达成中美贸易战停战第一阶段协议签字一波三折，美国方面特朗普出乎预料宣布自定会期，被指引发错愕。中国官方媒体日前发表文章引发对是否签字的疑问。但中国官方今天肯定，中国国务院副总理刘鹤即将前往美国，并强调是美国方面邀请刘鹤将于1月13-15日赴美签署第一阶段协议。关于第二阶段谈判事，北京说不知道。

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据路透社今天报道说，中国商务部称应美方邀请刘鹤将于1月13-15日赴美签署第一阶段协议。中国商务部新闻发言人高峰周四表示，应美方邀请刘鹤将率团于1月13-15日赴华盛顿签署第一阶段协议，双方团队正在就协议签署的具体安排密切沟通。

该报道说，高峰在商务部举行的新闻发布会上称，希望美方纠正泛化国家安全、滥用出口管制措施的错误做法。据高峰称，“关于第二阶段协议，目前我没有更多的信息可以透露。”

美国总统特朗普曾在去年底表示，他将于今年1月15日在白宫与中国签署第一阶段贸易协议。特朗普在推特上写道，他将与“中国高层代表”签署贸易协议，他稍后将前往北京，开始第二阶段贸易协议磋商。