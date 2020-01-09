加拿大华人富豪分尸案轰动 孟晚舟名衣豪宅躺枪

加拿大温哥华华裔富豪苑刚被表姐夫赵利杀害并分尸，1月7日加拿大卑诗省法院宣判赵利误杀罪成。此案不只是家庭暴力，还涉及炫富、情色等糜烂的中国移民生活，令人瞠目结舌。报道称华为公司财务长孟晚舟在温哥华的豪华生活也是加拿大主流圈关注的焦点。

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据自由亚洲报道说，加拿大华裔富豪遭分尸，华人圈问题曝光。加拿大温哥华华裔富豪苑刚被表姐夫赵利杀害并分尸，1月7日加拿大卑诗省法院宣判赵利误杀罪成。

该报道说，此案不只是家庭暴力，还涉及炫富、情色等糜烂的中国移民生活，令人瞠目结舌。

该报道称，2015年加拿大豪宅林立最多的地区 － 西温哥华的一间大宅中发生了凶杀案。死者苑刚被表姐夫赵利杀害，并遭分尸，案件震惊社区。经过四年多调查审理，卑诗最高法院裁定被告赵利二级谋杀罪名不成立，而误杀及对尸体不敬罪名成立，法庭将在15日裁定刑期。二级谋杀可判终生监禁，最少十年不得假释，误杀虽也可能终生监禁，但最低刑期仅四年。苑刚亲友得知法官宣判后感到失望，但关注案件的律师李溢(Richard Lee)表示，法官舒尔特斯（Terrence Schultes）在法庭上已提到，没有足够证据显示赵利是蓄意杀害：“他并不是一开始就要拿枪杀他，是两人在争吵打斗中，赵利本能上防卫而强力反击，最终导致苑刚死亡。判误杀而不是二级谋杀是合理的。”

这个案件受到中国及各地华人、乃至主流媒体高度关注，因为此案不仅是凶杀、分尸，还有移民诈骗、争产炫富和情色糜烂等问题。42岁的苑刚被杀后，外界开始了解这个大家庭扭曲的人生。

据报道，中国富豪苑刚在2007年透过假结婚方式移民加拿大，随后办理离婚。在加拿大大手笔购置房地产的同时，他的私生活也多彩多姿，当他死亡后，其名下数千万加元的遗产争夺案也开始审理，共有五个为苑刚生下子女的华裔女子，先后在法庭作证，讲述自己与苑刚交往的过程，其中证词包括苑刚几乎一天换一个女人丶还拍摄性爱视频等糜烂不堪的生活。

赵利一家人比苑刚更早移民加拿大，他的妻子李小梅是苑刚的表姐，虽然两人并无血缘关系。赵利夫妇本来经济条件普通，但帮助苑刚打理生意和家务，也开始摆阔，赵利的女儿赵一铭甚至曾参与拍摄真人秀节目《公主我最大》（Ultra Rich Asian Girls），在节目中尽显自己的豪奢。但案发当天，苑刚在和赵利谈到生意合作时，却要求赵利将女儿嫁给他，让赵利暴怒斥责苑刚“乱伦、畜生不如”，酿成后来的打斗杀人案。

该报道引述移民加拿大近30年的沈生说，这个凶案惨剧将近年来温哥华为人诟病的脉络全串联到一起了，其中有移民诈骗、富豪炒房、炫富奢靡、情爱生活等，让加拿大对华人的印象就是“穷得只剩下钱”，糟糕透了。据他说，“这个案件充分反映了中国整个社会的礼崩乐坏，它一切就是向钱看。所有的人类正常的伦理丶道德已经被共产党破坏殆尽。”

据出生在温哥华、现在就读大学的李子宁说，校园内不乏成天开名车、穿高档名牌的中国学生，生活一点也不低调，这对其他人来说难免刺眼：“他们这种行为，让我其他非华人的朋友看了很不舒服。我可以理解他们的感觉，毕竟温哥华本来是个纯朴的地方，就算是早期的富豪移民都懂得低调或是回馈社会，现在这种炫富的扭曲现象，把华人形象都搞砸了。”

该报道指出，就如华为公司财务长孟晚舟在温哥华的生活也是加拿大主流圈关注的焦点，她住在一千多万的豪宅中，几次出庭都穿着名牌亮相，包括曾背着价值8,200美元的爱马仕包，脚上穿着价值1,965美元的镶仿宝石花轻便鞋。

自由亚洲认为，苑刚案是告一段落了，但是关于贪婪和物质主义的故事，恐怕在加拿大不会就此划上休止符。