北京或华盛顿 英国受压难做华为案决定?

在英国将就是否采用华为设备做出决定之际，美国议员提出禁止与使用华为的国家共享情报，此举将进一步增大英国的压力。

广告 继续浏览后续

据美国之音今天报道说，美国会议员向英国施压：有华为就没情报。报道称，美国议员提出禁止与使用华为的国家共享情报，此举将进一步增大英国的压力。

路透社看到的一份法案副本显示，美国参议员卡顿（Tom Cotton）周三提出了一项法案，旨在阻止美国与允许中国电信巨头华为在其境内运营5G网络技术的国家共享情报。美国正劝说世界各国不要使用华为的技术和设备。特朗普政府认为，华为的设备可以为中国政府监视客户。美国去年还将华为列入贸易黑名单，理由是担心国家安全。华为否认这些指控。

该报道说，来自阿肯色州的共和党籍参议员卡顿长期批评华为。卡顿在上月签署的国防支出法案中提出了一项条款，要求情报机构在与外国签订情报共享协议时，对于使用“美国的对手，特别是中国和俄罗斯”提供的电信和网络安全基础设施时需要进行考虑。

在卡顿周三提出法案的不久后，英国将在本月晚些时候决定是否使用华为升级其电信网络。知情人对路透表示，美国正在对英国进行最后的游说。路透社报道称，美国国务卿蓬佩奥预计在周四于华盛顿举行的会晤中，就华为问题向英国外交大臣拉布（Dominic Raab）施压。此前，华盛顿还计划派遣包括副国家安全顾问波廷格（Matt Pottinger）在内的一个代表团于本周与英国官员会面。但因天气恶劣，行程在最后一刻取消。

美国之音说，在围绕华为展开的地缘政治角力中，英国是一个关键战场。英国官员去年原则上决定，禁止在5G网络的关键部分使用华为设备，但允许接入不那么敏感的部分。最终决定尚未公布。业内人士警告称，彻底禁止华为将令英国的5G部署额外耗费数十亿美元。

据一位英国政府发言人周三表示:“英国电信网络的安全和韧性至关重要。政府将继续考虑其对高风险供应商的立场，并在适当的时候做出决定。”