博彩项目 多个日本议员一万美元或就政治前途送命

日本维新会的前邮政民营化担当相下地干朗1月7日提交了退党申请。围绕日本包括博彩设施在内的综合度假区项目的行贿受贿事件，下地从中国企业“500.com”方面收取了100万日元即约合人民币6.43万元现金。下地因此引咎退党。日本前防卫相岩屋毅，以及其他3名议员也属于自民党，分别为前文部科学政务官中村裕之（58岁）、法务政务官宫崎政久（54岁）、众议院议员船桥利实（59岁）也被卷入中国企业500.com被认为向这些议员提供了现金的丑闻。

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据日本经济新闻报道说，收中国企业钱的日本议员向维新会申请退党。

日本维新会的前邮政民营化担当相下地干朗1月7日提交了退党申请。围绕日本包括博彩设施在内的综合度假区（IR）项目的行贿受贿事件，下地从中国企业“500.com”方面收取了100万日元（约合人民币6.43万元）现金。下地因此引咎退党。

下地1月7日在那霸市内与后援会相关人士会谈后对记者表示，“（申请退党的原因是）顾及党的形象”。

消息说，关于是否辞去议员职务，下地显示出将在20日例行国会召开之前作出判断的想法。

稍早在1月6日的记者会上，下地承认“2017年众议院选举期间，在那霸市内的选举事务所，事务所职员收下了一个装有100万日元现金的信封”。据称并未将这笔钱计入政治资金及选举活动相关收支报告中。

该报道说，围绕日本包括博彩设施在内的综合度假区项目的行贿受贿事件，中国企业称向5名众议院议员提供了现金。其中，自民党议员、前防卫相岩屋毅（62岁）等4人日前否认了从中国企业方面收受现金。

除了日本前防卫相岩屋毅，其他3名议员也属于自民党，分别为前文部科学政务官中村裕之（58岁）、法务政务官宫崎政久（54岁）、众议院议员船桥利实（59岁）。中国企业500.com被认为向这些议员提供了现金。

不过涉嫌议员均否认收钱。