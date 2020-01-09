央视令妻旧知己芮成钢传快要出狱了

中国前央视节目主持人芮成钢因涉入政治斗争而从萤幕上消失，后来传出他入狱服刑，罪名是行贿受贿。近日大陆微博与海外媒体传出他将于年底刑满出狱，微博发图显示芮成钢在担任央视节目主持人时专访当时的韩国总统朴槿惠，不过目前两人皆在狱中。

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据中国时报今天报道说，中国大陆央视前主持人芮成钢近况曝光，传年底将刑满出狱。

该报道说，因涉入北京政治斗争而消失近6年的大陆央视前主持人芮成钢近况曝光。从大陆微博与海外社群媒体传出消息称，芮成钢目前在监狱服刑，并负责其他犯人的“思想教育”工作，并将于2020年刑满释放。

1977年生的芮成钢是大陆中央电视台出身，担任记者、主播与节目主持人。主持过大陆央视英语新闻频道《财经中国》与数个英语对外广播节目，同时还主持过央视财经频道《经济资讯联播》、《环球财经连线》等节目，专访过上百名国际商业界、经济学术界及政界的领袖人物。他在美国总统奥巴马访问大陆时，在奥巴马记者会上以凌厉的语气直言要“代表”亚洲的媒体向奥巴马提问，在全球新闻界引起两极化的评价。

消息说，但自周永康、令计划等案陆续爆发后，芮成钢2014年7月因被北京当局带走调查，此后停止了一切主持活动。当时大陆网上传出，他与令计划的妻子及多位高官的夫人关系暧昧，并藉她们获取大量北京政坛秘密，透露给外国媒体。不过，有关芮成钢的真正涉案情况，以及判刑情况，均未获北京当局证实。

消息引述陆媒指出，2017年2月6日一张“吉林省蛟河市法院执行通知书”的照片在网上热传，内容是蛟河市法院通知吉林省看守所，“罪犯芮成钢已判处刑罚，判决已发生法律效力，请按照本通知送交劳改单位执行”。内容显示芮成钢被判刑6年，罪名为“受贿行贿”，起刑日期为2015年5月18日，刑满日期为2020年12月11日。同时，芮成钢的家庭住址和服刑照片也被曝光。

报道引述大陆微博传出消息称，芮成钢现在对监狱里面的生活很适应，2020年底的时候将会刑满释放。1月4日，有网友在微博上晒出了芮成钢的豪车照片，并配文字：芮成钢，央视曾经的才子，独宠捷豹，因受贿入狱。如今豪车没人开。根据该网友展示的图片所示，该款价值300多万元人民币的捷豹已经落满灰尘。