学样毛泽东? 官媒称习近平接地气力量磅礡

新闻关注中国官方文宣习近平思想动向，官方透露中共总书记习近平2019年一共花了31天造访11个草根地区。新华社5日一篇报导大肆强调习近平个性节俭，前往外地调研时不介意在火车上吃饭。有分析指，这是在学习前中共领导人毛泽东，接地气塑造友善形象。

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据中央社报道说，中国官方宣传习近平出巡火车上吃饭，被指学习毛泽东。该消息说，中共总书记习近平2019年一共花了31天造访11个草根地区。新华社5日一篇报导大肆强调习近平个性节俭，前往外地调研时不介意在火车上吃饭。有分析指，这是在学习前中共领导人毛泽东。

该报道说，中国官媒新华社5日刊发“优良作风凝聚决战决胜磅礡力量”报导，“帮高调”习近平这些简朴之旅。南华早报旗下inkstone引述分析认为报导目的在于塑造友善形象，以及强化习近平的合法性。新华社这篇报导，将习近平描绘成是一个不介意在火车上用餐，也会避免入住高档饭店的领导人，习近平连生日都在工作，并亲自指示吃饭不要太奢侈。

官方的这篇报导还提醒官员“接地气”不是一件小事，而是达成中共初心的关键。该官方报导指出，在改进调查研究方面，在北京中央政治局委员赴地方考察调研共228次697天，人均14次41天。督促有关方面简化接待迎送，轻车简从、务实节俭。

在改进新闻报导方面，该报导声称，严格执行字数、时长、版面、画面等相关规定，规范新闻题材运用、职务表达、列名方式等。“2019年党和国家大事喜事多、新闻报导密集，但还是把更多版面、镜头留给人民群众。”

新华社这篇报导还列举了很多习近平勤俭务实的作风。例如在甘肃考察的4天时间，沿河西走廊自西向东，行程1000多公里，日夜兼程，在火车上吃了5顿饭，途中还多次下车走到自发集结夹道等待的群众中，亲切握手问候。此外，庆祝中共建政70周年，习近平全程出席重大活动，同时明确要求，庆祝活动要既隆重热烈又务实节俭，防止形式主义，力戒铺张浪费。

中央社说，inkstone引述新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授吴木銮分析，官媒的这些描述就是为了要让习近平看起来贴近毛泽东的形象，强调自己是市井小民的朋友，让自己有更多合法性。