日本拼习近平访问时发表两国“第五个政治文件”

据日本官方透露，日中两国政府已敲定方针，拟制定规定两国关系的新的重要文件“第五个政治文件”，在预定今年春天的中国国家主席习近平作为国宾访日时发布。中日两国“第五个政治文件”展示日中关系今后10年、20年的应有形式。

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据共同社今天报道说，日中拟在习近平访日时发布“第五个政治文件”。日中两国政府已敲定方针，拟制定规定两国关系的新的重要文件“第五个政治文件”，在预定今年春天的中国国家主席习近平作为国宾访日时发布。去年12月，日本首相安倍晋三和习近平在北京会谈之际确认了方向性。外务省事务次官秋叶刚男最快本月13日访华，着手有关内容的磋商。文件拟写明为了包括东亚在内的世界和平与稳定，日中双方负有应该尽到的“责任”。

该报道说，多名日中关系消息人士9日透露了此事。

报道称，第五个政治文件将继1972年宣布邦交正常化的《日中联合声明》、1978年的《日中和平友好条约》等四个重要文件之后，展示日中关系今后10年、20年的应有形式。在中国经济和军事两方面的影响力增强的形势下，日方希望通过写明中国在国际社会上的“责任”，敦促中方尊重国际秩序展开行动。

日方考虑在今后的磋商中，提及气候变化等全球性课题和朝鲜局势等地区局势。不过，日中之间存在着中国公务船进入尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周边日本领海、接连有日本人在中国被拘等悬而未决问题，预计调整文件措辞的工作将比较艰难。

日方将抱着不把习近平提倡的“一带一路”经济带构想和“人类运命共同体”等措辞写入文件的姿态，来面对磋商。这是为了避免被认为是在中国主导下推进了文件制定工作。

该报道说，2008年作为国宾访日的胡锦涛等中国历代领导人均参与了以往政治文件的制定。对于中方而言，不能只有习近平没有相关的政治文件。对于安倍而言，也打算将其作为首相累计在任天数在宪政史上最长的自身的政治遗产之一。

共同社说，安倍去年12月访华时，在与习近平会谈翌日的记者会上就制定第五个文件称“将为各领域取得成果而逐一做出努力”，展示了积极姿态。