武汉肺炎病原体是新型冠状病毒 治愈期较短 学者料疫情较沙士轻

武汉不明肺炎不再神秘，根据中国官媒披露，初步检定，肺炎病原体是一种新型冠状病毒，世界卫生组织亦有相同结论，但致病性鉴定的研究仍须数星期，疫苗研发更要数年时间。香港学者许树昌则以首批8名病者已经出院来推断，武汉新肺炎的治愈期较2003年的沙士(即SARS，中国称非典)短，反映新型肺炎或较沙士轻微。

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中央电视台今(9日)早报道，指专家组透过武汉肺炎病人的基因(DNA)排序检测，检出新型冠状病毒15例，并由其中一名病人的样本中分离出病毒，在电子显微镜下呈现典型的冠状病毒形态。专家组表示，下一步需进行病原的分离和致病性鉴定等研究，需时数星期；而针对新发病原体的特效药物和疫苗研发，更可能需时数年。

世卫亦表示，由于中国政府已排除武汉不明肺炎由沙士、中东呼吸综合症、流感、禽流感或其他腺病毒引发，以现有数据看来，病原体有机会是新型冠状病毒，未见可以迅速人传人。世卫补充，现时需要更详尽的信息以了解病毒来源、感染规模及应对措施等情况。

冠状病毒主要引起呼吸道、肠道疾病等，沙士及中东呼吸综合症便是由冠状病毒引起。

另外，央视昨日引述武汉市卫生健康委员会通报指，当地有8名不明原因的病毒性肺炎患者已治愈出院，指各人已连续多日无发烧、肺炎等临床病征，可以出院。

对此，香港中文大学医学院呼吸系统科讲座教授许树昌指出，这是好现象，因为2003年感染沙士的病人一般在入院第二周才病情恶化，平均留院三星期，而武汉不明肺炎患者能在较短时间出院，显示部分人病情轻微，相信今次疫情没有沙士般严重。不过，香港大学感染及传染病中心总监何栢良则认为，由于未知出院者的年龄、是否长期病患，以及出院后有没有后遗症等问题，难以确定疫情是否较沙士轻微。

许树昌又补充，未来一星期是关键期，须观察感染数字会否上升、患者的家人和医护人员会否染病，才能确定病毒是否有人传人风险。另外，港大微生物学系讲座教授袁国勇亦表示，过往发现的冠状病毒全可人传人，但现时的新病毒感染个案不多，难以断言可否人传人。不过，当局必须先将新病毒视为可以人传人般防范，以免病毒在人类交叉感染时出现基因改变。

此外，香港食物及卫生局局长陈肇始昨午在立法会回应议员质询时透露，港府从中国卫健委处获悉，武汉卫健委正追踪160多宗个案，香港期望能尽快得到更多数据。

武汉卫健委自星期日(5日)发布有59宗不明原因的病毒性肺炎，其中7人为重症患者后，再无更新相关资料。