江苏高调称 8千多万人口只17人没脱贫

中国国家主席习近平重视中国限期脱贫，各地紧盯脱贫业绩。江苏省人口8060万，该省扶贫办7日宣布，全省脱贫率已达99.99%以上，仅剩6户17人尚未脱贫。中央社今天报道说，江苏脱贫只剩17人未达标说法引起部份中国民众质疑及嘲笑。官员事后则说，这个数据“每天都在变化”，是一个“动态脱贫过程”。

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据中央社今天报道说，江苏称全省仅17人未脱贫，网友讽说含我家3口。江苏省扶贫办7日宣布，全省脱贫率已达99.99%以上，仅剩6户17人尚未脱贫，但却引起部份中国民众质疑及嘲笑。官员事后则说，这个数据“每天都在变化”，是一个“动态脱贫过程”。

该报道综合中国媒体消息，江苏省扶贫办7日发布全省“脱贫攻坚工作进展情况”，作上述宣布。但随即有中国网友即以“这17人里有我们家3口人”、“党说我脱贫了我就脱贫了”等语加以讥讽。

报道引述新京报的消息，江苏省扶贫办相关官员8日除作上述辩解外，还指尚有17人未脱贫不应以发放扶贫资金的“输血式扶贫”实现全省脱贫，因为这种方式“没有生命力”。据官员说，要是直接发放资金，有可能“今年给了钱，明年又返贫”。因此要追求“造血式扶贫”，让未脱贫者透过家门口就业、公益岗位等方式加入产业带动，透过劳动实现持续脱贫。

据这名官员说，江苏在2015年底就已率先完成全国脱贫标准、人均纯收入每年人民币4000元的目标。而在“十三五”期间（2016至2020年），江苏省自行将脱贫标准提升至6000元。而这4年的“脱贫致富奔小康工程”，已使全省254万人脱贫。

报道也引述自由亚洲电台说，海外政论刊物“北京之春”荣誉主编胡平对此表示，中国政府制定的脱贫标准比世界银行（World Bank）的低收入国家标准还低，对照中国炫耀自己是世界第2大经济体、中国奇蹟、中国模式而言，是莫大的讽刺。据胡平指出，“中国式脱贫”是“帐面式的脱贫”，实际情况如何则是另当别论。领导出个目标，下面就给出个数字，为了看上去有说服力，数字还给得很细致。这与“大跃进”时期“亩产万斤粮”的形式一样，“看上去是成果，但根本就是造假”。