王立强案新版 台湾遭指有人死亡威胁他改口

台湾总统及立法选举即将投票，台湾媒体关心中国间谍王立强案新发展，澳大利亚媒体爆料台湾国民党副秘书长蔡正元和一位孙姓中国商人涉嫌死亡威胁王立强，迫他必须在投票前改口指控台湾民进党人策划间谍投诚假案。台湾当局报告澳大利亚官方询问蔡正元身份。蔡正元周三回应说，他和他的朋友孙先生一直在与王立强直接接触，但他否认自己有过不当行为。

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据自由亚洲报道，澳媒指王立强遭“死亡威胁”要求他撤回共谍说词。

澳媒报道，自称中国前情报人员的王立强据信在去年平安夜遭到威胁，要求他公开撤回他曾为中国从事间谍工作的说法，否则他会被遣送回国，并失去性命。悉尼先驱晨报(The Sydney Morning Herald)周三引述多名不具名的知情者说，澳大利亚安全部门已经获悉，从去年平安夜开始，王立强收到了一连串威胁和诱迫，要求他录制并发布一段视频，撤回他此前被要求干预台湾总统大选的说词，并声称民进党曾向他行贿，要他撒谎。

该报道说，国民党副秘书长蔡正元和一位孙姓中国商人，涉嫌协调了这些指令。

自由亚洲说，蔡正元周三回应说，他和他的朋友孙先生一直在与王立强直接接触，但他否认自己有过不当行为。