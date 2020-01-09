美国智库: 北京可能成为台湾选举大输家

据美国智库美国企业研究所战略研究员施密特7日在《美国利益》杂志（The American Interest）撰文，如果当前对蔡英文总统可能连任的预测正确，北京将成为周六台湾总统选举的大输家，美国也将获得一个创造军事和贸易新战略的“绝佳机会”。另一个美国杂志《国家利益》（The National Interest）日前刊登台湾国民党人撰发文章，指不应当再给蔡英文4年执政。该刊今天指此文章不是《国家利益》立场。

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据自由时报今天报道说，投票说掰掰 美国智库专家：北京可能成为台湾选举大输家。该报道说，据美国智库专家撰文指出，如果目前预测不变，北京可能成为台湾周六总统选举的大输家。

华府智库美国企业研究所战略研究员施密特（Gary Schmitt）7日在《美国利益》杂志（The American Interest）撰文，如果当前对蔡英文总统可能连任的预测正确，北京将成为周六台湾总统选举的大输家，美国也将获得一个创造军事和贸易新战略的“绝佳机会”。

报道称，施密特以“中国是否就要永久失去台湾？”的文章指出，如果蔡英文胜选，那么台湾从2000年以来的6次总统选举中，就有4次是由民进党赢得胜利；民进党传统上和中国大陆维持紧密关系的意愿不高，更绝对没有意愿要统一。

文章指出，香港的反送中抗议与中国的严厉镇压，已让北京愿认真维持香港“一国两制”模式的看法破产、在棺材钉上最后一根钉子；中国对民主的承诺已被搁置一旁，香港民众生活越来越受压缩；这项邓小平提出原本要用来对台湾示范的“一国两制”在香港抗议下，已对台湾民意造成冲击，大多数台湾人对香港的反应是大力支持蔡英文，她被认为是能守护台湾民主的最可靠政党领袖。

据该文章说，蔡英文对手韩国瑜不仅对香港“反送中”的反应缓慢，甚至还拒绝承认中国可能是台湾的威胁，这只会使台湾民众对他能否认真确保国家独立的担忧加深。

文章表示，近年来一次次民调都显示，台湾人民认同自己是中国人比例一直都低于10%，大部分认同自己就是台湾人；台湾自治更加深本身是一个独特国家的意识，这个趋势一头撞上中国领导人习近平要统一台湾的目标，而习近平目标则碰撞上特朗普政府“自由开放印太地区”的政策议程。

报道指该文章说，习近平中国的帝国主义野心，和美国国家安全政策无法并存；美国国家安全政策把中国界定为是一个决心要推翻美国区域安全秩序的修正主义强权，美国在“一中”原则下和中国、台湾交往的现状、这个华盛顿唯一画下的红线就是台海两岸必须和“和平”解决分歧的现状，正在我们眼前逐渐崩解。

据文章总结，台湾位于美国2个条约盟邦日本和菲律宾之间，南北都是中国通往广大太平洋重要海域，台湾地理位置无疑对美国具有战略意义，一旦地区发生冲突，美国与台湾的军事合作对双方不仅互利且必要。

该报道说，另外台湾正在分散对中国市场的依赖，由于台湾在全球科技供应链占据核心地位，与台湾洽谈自由贸易协定（FTA）来协助台湾减轻对中国的依赖，符合美国的战略利益；如果蔡英文连任，应该在政治上更有空间来克服台湾对美台FTA的顾虑。

据自由时报的报道，蓝营疯传批小英报导，查核中心曝“外媒”回应狠打脸！泛蓝支持者通讯群组日前疯传台媒引述《国家利益》杂志批评总统蔡英文不该继续连任的报导，不过随后就发现该文作者Kent Wnag是亲国民党智库“台美关系研究中心”的董事；“台湾事实查核中心”也发送电邮向《国家利益》杂志求证，得到总编回应表示，该文“不代表我们的编辑立场”。并称杂志目的是广纳所有意见，“而非推销单一想法，或单独挑出某一种意见，说长道短”。

据台湾事实查核中心今日表示 ，关于《国家利益（The National Interest）》刊登批评蔡英文的文章一事，争议点之一在于“这篇文章是否代表《国家利益》的立场”。

查核中心向《国家利益》杂志执行编辑哈利（Harry Kazianis）求证，对方回应，《国家利益》是一本主要以意见为主的杂志，过去一年出版许多关于台湾的文章，对台湾没有任何社论立场，无论如何，该文章不代表编辑的立场。哈利并称，“我们欢迎并鼓励在任何国际议题有价值且有重要贡献的任何内容。我们的任务是出版所有意见和想法，而非推销单一想法，或单独挑出某一种意见，说长道短。”

报道称，据台湾事实查核中心指出，台湾报导引述《台湾不应该再给蔡英文四年》一文时，将作者Kent Wang的个人评论文章，误写为美媒《国家利益》杂志撰文表示，并不准确，该篇投书不代表《国家利益》立场。