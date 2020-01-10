中国C919大飞机或因发动机技术瓶颈而延后

中国商飞C919研发进度低于预期，目前正面临一项技术问题而严重限制试飞。消息指最近有工程师误算了两个引擎在飞行过程中的受力，并向引擎制造商发送了错误的数据，这将导致引擎和外壳双双需要加固。中国官方对该飞机前途乐观，即使初时国际推销受挫，中国国内需求完全可以给予保证。

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据联合早报今天引述消息说，中国商飞C919因技术问题限制试飞。报道引述消息人士透露，中国商飞C919研发进度低于预期，目前正面临一项技术问题而严重限制试飞。

该报道综合《明报》和路透社消息，多名了解中国商飞C919项目的人士称，C919单通道飞机的研发进度已比原计划落后至少五年，目前进展速度低于预期。与此同时，国有的中国商用飞机有限责任公司（COMAC，简称:中国商飞）正艰难应对一系列严重限制试飞的技术问题。据报道指，最近有工程师误算了两个引擎在飞行过程中的受力，并向引擎製造商CFM International发送了错误的数据，这将导致引擎和外壳双双需要加固。

该报道引述的消息人士指，由于技术和结构性问题，使中国商飞在中国监管机构最终批准所需的4200小时空中测试方面只完成了不足20%。而该公司的管理人士于2018年曾表示，预计在2021年之后将开始批量生产C919。

作为“中国制造2025”计划的一部分，C919旨在赶超先进技术，帮助中国实现自给自足。

该报道说，一些分析人士认为，如果C919不能立即在国际市场上展开竞争，中国可能也不会完全失望，因为中国政府可以让自己的航空公司购买这款飞机。

该报道称中国商飞没有回应置评请求。