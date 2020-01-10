决定与北京关系 台湾大选具全球影响

明天（11日）就是台湾2020总统与立委投票日，外媒都相当关注台湾大选，《路透社》更直指这场选举将为民主岛屿（台湾）和独裁中国的关系定下方针，并具有潜在的全球影响力。

广告 继续浏览后续

据自由时报今天报道说，决定民主岛屿和独裁中国的关系！ 路透社指台湾大选具全球影响力。

《路透社》今天报道，台湾的重要性在于，它不仅仅是高科技产品（如苹果公司）的供应链所在地，还处于中国沿海和太平洋的重要战略位置。这个地方是中美之间潜在的军事爆发点，毕竟台湾位于东南亚、日本、韩国的主要运输路线上，更涉及了充满争议性的南海，而且离冲绳岛上的美国军事基地不远。

据《路透社》指出，正在追求连任的总统蔡英文，其代表的政党民进党支持独立，蔡英文更在竞选中多次表示台湾已经是一个独立的国家，名字就叫做中华民国。蔡英文说过，应该是台湾人来决定台湾的未来，而不是中国，并呼吁中国不要威胁台湾的民主和自由。

《路透社》分析，蔡英文的主要对手便是代表国民党的韩国瑜，国民党就是在1949年被共产党打败后逃亡台湾的政党。尽管韩国瑜强调会捍卫台湾的自由与民主，但他主张与中国保持紧密联系，是确保台湾安全与繁荣的唯一途径。

对于台湾大选，中国表示不会干涉投票，因为他们声称这只是中国其中一“省”的“地方选举”，不过北京也承认密切关注选举结果。《路透社》认为，就中国来说，最好的结果就是韩国瑜胜出，如果蔡英文继续入主总统府，中国可能会试图在台湾附近进行军事演习，从而加大对台湾的压力。

但《路透社》也强调，尽管美国与台湾没有正式的外交关系，但依照双方签订的条约，美国必须为台湾提供自卫的能力，特朗普政府也持续关注中国对台湾的恐吓和影响。台湾目前得到美国两党的大力支持，特朗普更批准了数十亿美元的军售案。毕竟，中国从从中美洲和太平洋地区夺走了台湾友邦，而这些地方传统上都是美国的势力范围，因此美国不断游说台湾其他友邦继续与台湾保持友好，以免让中国有可乘之机。