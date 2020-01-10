北京医生遭砍凶案推各地医院看病先安检搜刀

北京民航总医院上月发生急诊医师遭病人家属持刀杀害的案件，使得许多医院都加强了保护医师的措施。广西南宁一间医院6日开始试行“医院安检”，当天就查获10多把水果刀、剪刀等刀具，甚至还有一把管制刀具。有评论指中国其他地方医院是否加强安检，入院安装安检门引发关注。

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据东森新闻今天报道说，中国医院推“看病先安检”，防医师被砍“首日搜出10多把刀”。广西南宁一间医院6日开始试行“医院安检”，当天就查获10多把水果刀、剪刀等刀具，甚至还有一把管制刀具。

广西南宁市卫健委近日发出通知，要求当地医疗机构进怪安装安检门，备齐探测仪等设备，在全国率先展开医院安检工作，并列入考核。

据报道称，南宁市第二医院6日试行安检，查获多把水果刀、剪刀，与一把管制刀具，医院安保科负责人表示，部分刀具不属于管制刀具，但不准带入医院，工作人员会暂时保管，等待他们离开医院才归还，但管制刀具则会直接交给警方处理，“家属若有使用水果刀、剪刀的需求，可向医院工作人员借用。”

安保科负责人还说，医院主要在人流较多的正门安装两道安检门，与必备的金属探测仪，38名保安人员参与安检工作，其他院区也将陆续安装安检门，备齐相关设备，“不过，考量到医院急诊抢救病人，医院也针对急诊科设置了绿色通道。”

据医院安检强调，若有人伤害医生，等于是从协警队员的身上踏过去，门诊、急诊一旦发生紧急事件，安保处置人员会在3分钟内到达事发现场，3分钟内制伏嫌疑人，3分钟内带离现场，病房的话则是6分钟内。