及早红色育人 中国中小学教育禁止外国教材

中国教育部官方网站1月7日刊登有关文件显示，中国正在对全国各类学校的教材进行整顿，禁止国外教材。官方要求中国学校教育应以“马克思主义为指导，把牢政治方向”，始终贯穿习近平的教材建设重要论述。学校教育要为“为学生打好中国底色，厚植红色基因”。

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据美国之音报道说，中国将禁止外国教材进入中小学课堂。消息说，中国教育部官方网站1月7日刊登有关文件显示，中国正在对全国各类学校的教材进行整顿，名为“全国教材建设规划和四个教材管理办法”的文件，是由中国国家教材委员会和教育部联合印发的。

据上述文件说，中国的学校教材“缺乏专门管理办法”，管理职责不清晰，编审标准和程序不明确，中小学教材管理不够细，职业院校教材管理比较松，高校教材管理比较弱。文件提出，中国学校教育应以“马克思主义为指导，把牢政治方向”，始终贯穿习近平的教材建设重要论述。学校教育要为“为学生打好中国底色，厚植红色基因”。

据美国之音引述美国纽约大学政治学教授夏明说，中国针对的外国教科书，显然是指社会人文科学类教材：“中国政府教育部陷入了一个陷阱。人文科学、社会科学也是科学的领域，如果中国共产党用它的路线方针，或者一党的利益， 来衡量（境外）社会科学、人文科学的价值，或者它的正确与否，那是荒谬的，是唐吉珂德式做法。”

据夏明说，同自然科学的“大数量”研究不同，社会人文科学研究往往是“小数量”研究。全世界数量有限的西方国家500年民主、自由、法治方面的先行经验非常宝贵，如果被中共因威胁其领导和政治安全而禁止，中国社会科学和人文科学的研究将走上绝路。

该报道称，美国有线电视新闻网CNN援引香港中国问题学者林和立的话说：“中国对国外教材的禁令，是中共大力控制中国人思想头脑，使其不受外部影响努力的最新例证。禁止外国教材未经审查进入课堂，是中国思想控制机器的组成部分。出台时间正值香港反送中抗议者，以及台湾总统蔡英文大选前公开抨击共产党的价值观。”

美国之音说，国际媒体报道这一动态时，突出中国的中小学义务教育将“禁止”国外教材。报道援引中国教育部教材局负责人的话说，“义务教育学校不得选用境外教材”。除中外合作办学机构或项目、经省级教育行政部门批准开设的普通高中境外课程项目外，“普通高中不得选用境外教材”。目前中国的现状是，“境外教材选用管理缺位”，“管理责任和要求不明确”。

不过，中国教育部教材局负责人说，在境内教材确实无法满足教学需要时，可选用境外教材，但是“鼓励选用我国出版社翻译出版、影印出版的国外优秀教材”。选用境外教材，要坚持“凡编必审”“凡选必审”“管建结合”。

该报道说，对此，夏明教授认为，编审和批准使用境外教材的过程由什么人掌握很重要。但是情况往往是，代表党的所谓专业人员，或者纯粹的政工干部，肯定在决策过程中，对送审的境外教材拥有绝对的生杀大权。对于中国教育部强化教科书使用，禁止国外教材，夏明说，信息时代禁绝国外资讯是不可能的。然而，正如有学者犀利刻画的那样，中国现在是由一帮骗子在统治，被统治的是一帮傻子，另外，还有一帮人是不愿表达的哑巴。