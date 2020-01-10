台湾总统与议会选举 大陆人或羡慕又关心

台湾总统选举投票明天登场，许多中国大陆人士十分关注，有学者会在受访后反过来“访问”台媒记者，想知道最新选情；对于台湾的民主选举制度，很多中国大陆人都表示“很羡慕”。

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据中央社今天自北京报道说，台湾大选陆民也关注。

台湾总统选举投票明天登场，许多中国大陆人士十分关注，有学者会在受访后反过来“访问”台媒记者，想知道最新选情；中国网络则引用不少台湾大选新闻，包括投票当天不可做的事。

该报道说，明晚选举结果出炉后，涉台部门中国国务院台湾事务办公室预计循例发出评论。

台湾近年历次各级选举都引起越来越多中国大陆人士的关心和注意，许多人对各主要政党候选人的背景和主张如数家珍，碰到台湾人，往往问起各种选举事。

该报道称，今年的总统大选选情尤其引起关切，有人会在社群媒体微信转发相关消息；也有学者在接受台湾媒体访问其他议题后，反过来询问记者对这次选举的看法或判断。

大陆网上也引用了相当篇幅的台湾大选新闻，从动态消息到各种分析、预测，甚至包括中选会公布选前10天以及投票当天不可做的事，例如11日零时起不得透过社群媒体或任何方式为候选人或政党助选和宣传等。

中央社说，对于台湾的民主选举制度，很多北京本地人都表示“很羡慕”，因此听到有台湾人士因工作或其他因素无法回台投票时，忍不住叹说“太可惜”。