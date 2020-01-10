台网民指台湾投票也是决选白宫或是中南海

报载说台湾今年的总统大选，部分选民像中邪一样，对某位候选人情有独钟，仿佛是一名热恋中的少女，不管周遭的人告诉她，其所心仪的男人品行有多差、有多花心、有多么不可靠，吃喝嫖赌样样来，她就是一副“男人不坏，女人不爱”的心态， 一意孤行非与他在一起不可。上报今天刊登投书的警告，指此次总统大选，可是选择“白宫”或“中南海”之争。

广告 继续浏览后续

据上报今天刊登署名医疗业工作者周汝东的投书：这次是留在民主阵营还是跳槽共产阵营的选择。该作者认为，此次总统大选，是选择“白宫”或“中南海”之争。

该文章说，台湾今年的总统大选，部分选民像中邪一样，对某位候选人情有独钟，仿佛是一名热恋中的少女，不管周遭的人告诉她，其所心仪的男人品行有多差、有多花心、有多么不可靠，吃喝嫖赌样样来，她就是一副“男人不坏，女人不爱”的心态， 一意孤行非与他在一起不可。

周汝东说，此次总统大选，可是选择“白宫”或“中南海”之争。

1949年以来台湾一直都是在民主阵营，台湾几次生死存亡的关头，如：古宁头、823砲战等两次台海危机金门保卫战，都是美国提供武器，日本退役军事将领协助部署、指导战役，才能度过难关。按理说台湾此次大选应该没有上述之争才是。

本届美国政府特朗普总统与彭斯副总统势力来最反共的。2018年10月4日副总统彭斯在保守派智库哈德逊研究所发表演说，批评中国从安全到贸易等各领域都展现侵略态势，威胁美国的利益，被视为是反共檄文。演说最后他说：“美国向中国伸出了我们的手。我们希望，北京很快会以行动而不是言词作为回应，重新尊重美国。但请放心：在我们与中国的关系建立在公平、对等和尊重我们主权的基础上之前，我们不会手下留情。”

该文章说，现在看来，他们俩人却很担心台湾选民会做出错误的抉择，离开民主阵营。去年下半年以来，支持台湾的力道一次比一次强，毫不畏惧中共的抗议，为的是要让台湾人民安心留在民主阵营。例如：10月25日副总统彭斯华盛顿智库演讲提到台湾时说，“我们跟台湾站在一起，扞卫台湾得来不易的自由，本届政府授权了更多的对台军售，并且承认台湾是世界主要贸易经济体，更是中华文化和民主的灯塔之一。”

美国参议院于去年10月29日以“一致同意”表决通过参院版《台北法案》，隔日众议院外委会也日通过众院版《台北法案》。法案被外委会提出短短10天，即迅速排入议程付委，前后不到两周，显示众议院强烈支持。

据该文章说，美国国会两会推动《台北法案》效率之高，可见国会跨党派支持台湾之现势明确。该法案要求支持台湾外交，协助国际组织支持台湾，美台双方签署“自由贸易协定”（FTA）。美国政府对于严重损害台湾关系的国家，研议以符合美国利益的方式，降低对该国的经济外交关系，甚至得以调整与该国的军事或金援。

该文章说，另外，去年12月下旬，特朗普签署2020财政年度国防授权法。法案首度关切中共对台湾大选的干预，并要求国家情报总监在台湾大选后45天提交报告。报告内容应描述美国情报机构如何努力协调技术与物质，支援台湾辨认、遏止与打击中共的影响行动，以及协助台湾增进能力，以遏止外部势力损害自由公平选举。报告也须评估中共行动的程度与细节，提供支持对象清单，并说明每个受支持单位的作用，确认中共的策略、技术与程序。

该文章认为，届时中共如何渗透、分化离间台湾选民，就可真相大白。

该文章说，然而，特朗普政府对于台湾可能的“变心”，应该有18般以上的应对剧本，以台湾对美国在军事、政治、经济及科技等各方面的依赖既深且远，美国任何的反制措施，都可以让台湾发生剧烈的变动，例如：让美国高科技公司撤出台湾。

特朗普日前针对伊拉克国会要5,200余名美军撤出，公开说，“我们在伊拉克有个非常昂贵的空军基地，花了数十亿美元建造，而且在我上任前就做了，除非伊拉克还我们钱，否则我们不会离开”。他又说：“如果他们要我们离开，如果不是基于非常友善的基础，我们将对他们施以前所未有的制裁，可能让伊朗的制裁相形逊色。”、“如果任何敌意行为发生，他们如果做了任何我们认为不妥之事，我们将制裁伊拉克，施以诸多巨大的制裁。”

据该文章不无幽默警告说，台湾选民啊，还是留在民主阵营吧。要跳槽到共产阵营，最好先想想如何清算与美国的分手费，再去跟反共的特朗普政府说吧。

上报介绍说，该作者从事医疗业。