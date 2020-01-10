显对华制衡升级 美拟派专门特遣军驻太平洋

美国陆军计划在太平洋地区部署一支专门的特遣部队，能执行针对中国的情报、电子、网络和导弹行动。美国陆军部长McCarthy今天出席华盛顿的一场活动，届时将说明这支部队如何在印度–太平洋地区运作。

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据路透社今天报道说，美军计划在太平洋部署专门特遣部队，遏制中国。报道引述彭博周五早间新闻称，美国陆军计划在太平洋地区部署一支专门的特遣部队，能执行针对中国的情报、电子、网络和导弹行动。

据彭博称，这支特遣部队将可能驻扎在菲律宾和台湾以东的岛屿上，能以高超音速导弹等远程精确武器，打击陆上和海上目标，以便在冲突发生的情况下为美国海军舰艇开路。

该报道称，美国陆军部长Ryan McCarthy在接受彭博访问时表示，该部队将有助于中和中国和俄罗斯在当地拥有的军力，中俄在当地的军备是为了不让美国航母舰队靠近亚洲大陆。McCarthy对彭博表示，与美国国家侦察局(National Reconnaissance Office)达成的新协议，将有助于强化这项部署新特遣部队的计划；国家侦察局负责研发及管理美国间谍卫星。

消息说，McCarthy周五将出席华盛顿的一场活动，届时将说明这支部队如何在印度–太平洋地区运作。

路透社说，目前未能立即取得美国陆军的评论。