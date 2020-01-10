对《反渗透法》反交流反言论自由的质疑最终会影响台湾大选？

明天就要投票了！甫于去年年底通过颇具争议性的《反渗透法》会否牵动选情？值得观察。首先可注意到，台湾陆委会主委陈明通、法务部次长陈明堂、内政部次长陈宗彦三人日前召开记者会再度澄清，《反渗透法》仅针对「渗透方与中间方」处罚，至于政治人物、候选人「接受方」在《反渗透法》里通通没有处罚。因此，呼吁大家尤其是台商不必担没有必要的心！

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据陆委会主委陈明通表示，北京惯用政治渗透我们不能视而不见，台湾身处民主第一线，也是被渗透最严重国家之一，全世界都替我们紧张！这是超越蓝绿的问题，并再次强调「反渗透，不是反交流」。

与此同时，陆委会副主委邱垂正也指出，《反渗透法》规定的处罚构成要件相当严谨，要有「渗透作为」加上「不法行为」，才会成为处罚的对象。

即便行政部门一再为民进党团背书，但《反渗透法》还是让许多台商心存疑虑。

为何如此？法案实施后是否让两岸经贸交流急冻？台湾资深财经媒体人詹惠珠对记者解析说：「现在在中国大陆的台商大概有两百万人，然后，反渗透法它的行为定义，并不是很清楚，因为它对渗透的来源并没有讲，如果你把它定位成中国的话，那有那么多台商他在中国，包括有接受中国补助的，因为，你知道我们有很多的台商都有接受到中国的补助，甚至台湾有一些企业，也有陆资来入股。所以，台商他们认为这个法只有个大范围而没有一个真正的细节在里面，那就会变成台商他会人人自危，就是说，担心会无限上纲地去解释，好比今天如果我的公司有陆资占了10%，那我算不算接受资助呢？大家会觉得说这个定义不清楚，那么变成将来主管机关他会不会扩大解释呢？所以，很多人就会担心这样的东西。甚至我们有一些跟企业界私底下的聚会，他们其实有人讲得很激动，因为没有人知道说，‘我今天到什么样的程度？’‘我这样算不算是被渗透？’就是人人都有点像惊弓之鸟的感觉。如果当你自己有这种担心的时候，无形中你就会降低两岸经贸交流的活动，所以，我觉得基本上这个多少会受到一点影响。」

《反渗透法》另一大争议点在于会不会伤害到言论自由？支持《反渗透法》的资深媒体人范琪斐则对记者说：「老实说，当我看这个法的内容，我比较不担心言论自由的问题，反而担心它订完或者就当摆设了，因为它的范围其实很小。当然，这个法本身就很难制定，以及将来要如何裁定入罪也有一定的困难度。但当国家面临这种实际威胁时，我认为一定要有作为与预防措施，重点是你要让大家知道我们有决心要维护国家选举的神圣性！」

不过，也有分析认为，尽管明知会引发台湾舆论反弹，甚至对选情有所影响，而蔡英文政府却仍然急于在大选前通过《反渗透法》，这应该与来自华盛顿的压力有关。

按照陆委会政策说帖，触犯《反渗透法》需要满足一个条件和五个具体作为。条件指的是「不得受渗透来源的委托、指示或资助」，五个具体作为是：违法捐赠政治献金和公投经费、违法从事竞选活动、违法进行游说、扰乱社会秩序及妨害集会游行、妨害选举和公投。