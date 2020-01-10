台湾总统大选前最后造势 3候选人力拼

今天1月10日是台湾总统大选的投票前最后一日，3名候选人周五（10日）都行程排满，作选前的最后冲刺。国民党候选人韩国瑜下午将前往南投，与立委候选人拉票，晚上将返回“大本营”高雄造势，其妻李佳芬则出席新北市的造势晚会，与韩竞选总部主委朱立伦同台。蔡英文今天先到新北及台北与民进党立委共同拉票。亲民党宋楚瑜当日亦在新北及台北有活动，晚上回到台北的竞选总部举行晚会。

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据东网今天报道，台湾总统大选明举行，3候选人今最后冲刺。

该报道说，明日（11日）是台湾总统大选的投票日，3名候选人周五（10日）都行程排满，作选前的最后冲刺。国民党候选人韩国瑜下午将前往南投，与立委候选人拉票，晚上将返回“大本营”高雄造势，其妻李佳芬则出席新北市的造势晚会，与韩竞选总部主委朱立伦同台。

至于蔡英文当日先到新北及台北与民进党立委共同拉票，期间称若民众选择她及民进党立委，就是选择和自由民主站在一起，展现保护主权坚定的决心。她晚上将分别在高雄、台中、新北及台北举办4场大型造势晚会，最后在凯达格兰大道进行“压轴会师”。

消息说，而亲民党宋楚瑜当日亦在新北及台北有活动，晚上回到台北的竞选总部举行晚会。