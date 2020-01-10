最大股东转场 麦当劳中国吃景或不看好

图为中国民众示威抵制肯德基麦当劳或其他美国货的标语牌

麦当劳中国的最大股东中信股份日前宣布出售麦当劳中国22%股权及债务合计人民币36.98亿元，约5.3亿美元。麦当劳中国在2019年营收虽有小幅增加，但净利润明显减少，市场认为，中信在投资入股两年后，决定出售股权获利了结，被中媒形容是对麦当劳在中国的前景投下不信任票。

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据世界日报报道说，麦当劳中国最大股东卖股离场。据该报道，麦当劳中国最大股东要换手离场，引发市场关注。

该报道说，北京产权交易所8日披露，中信股份拟转让麦当劳中国股权22%，转让底价人民币21.71亿元但要外加一笔债务，购买方需为此笔股权支付的总价至少为人民币36.98亿元。而交易完成后，中信股份还将继续持合资公司 10% 股权。

交易完成后的股权变更，麦当劳中国、凯雷和GAIL（此为麦当劳的附属公司）分别持有52%、28%和20%股权，交割完成后，麦当劳中国也顺势成为中信股份的间接非全资附属公司。

消息称，麦当劳中国最大股东要换手离场，引发市场关注。麦当劳中国回应表示，股权转让为商业行为，更强调与麦当劳中国业绩无直接关联。但市场解读却透露出“此地无银三百两”。

麦当劳进军中国市场30年后吸引力不再，2016年引入战略投资者，当时竞购麦当劳中国业务的中国公司名单，包括麦当劳的二级供应商新希望集团旗下的上市公司新希望六和和中国化工集团，但最后却是中信集团异军突起。