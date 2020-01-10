特朗普又含糊 第一阶段贸协啥时签或有问题

美国总统特朗普上个月宣布，将于1月15日与中国签署第一阶段贸易协议。路透社说，但他周四表示，协议也可能“稍晚一点”签署。中国方面星期四确认由中国国务院副总理刘鹤率团前往华盛顿签署中美贸易第一阶段协议。同日，美国总统特朗普单方面宣布签后立即启动第二阶段谈判，但北京方面说对此不知道。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道说，特朗普称可能比1月15日稍晚一点签署中美贸易协议。此前美国总统特朗普曾在上个月宣布，将于1月15日与中国签署第一阶段贸易协议。他周四表示，协议也可能“稍晚一点”签署。

在接受位于俄亥俄州托莱多的ABC电视台联网台采访时，特朗普说，“我们将于1月15日和中国签署重大协议--我认为将是在1月15日，或之后不久，但我认为会在1月15日。”

该报道说，特朗普12月31日在推特上宣布了1月15日的签署日期。白宫没有立即对澄清特朗普言论的请求做出回应。上月达成的第一阶段协议，预计将降低关税并使中国增加购买美国农产品、能源和制造品，同时解决一些关于知识产权的争端。

中国商务部新闻发言人高峰周四表示，应美方邀请，中国国务院副总理刘鹤将于1月13-15日率团访问华盛顿，与美方签署第一阶段经贸协议。双方团队正在就协议签署的具体安排密切沟通。