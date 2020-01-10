电影《中国女排》引争议 前主教练要求删镜头

《中国女排》是一部由陈可辛执导、我们制作、嘉映影业联合制作的传记电影

大年初一，贺岁电影《中国女排》将正式上映。近日，该电影的预告片上线，不少网友表示“燃爆”“看的心潮澎湃、热血沸腾”“期待”，但是也引发了一些争议。

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联合网报道，在电影《中国女排》将上映之际，前中国女排主教练陈忠和表示不同意放映该电影，他要求删掉所有关于自己的镜头，并斥责影视公司打着宣传女排的名义，进行商业运作。

《扬子晚报》报导，1月25日（大年初一），电影《中国女排》就将正式上映。而近日，该电影的预告片却引发很多争议。预告片中，陈忠和抢鸡腿、被暴扣、被砸晕，以及被队员教训没有雄心大志等画面激怒了陈忠和本人。

陈忠和给体育总局写信，要求《中国女排》删除所有关于自己的镜头。“请把我的名字、肖像、所有关于我的情节统统拿掉！”他说。

陈忠和在信中表示，不同意播放这部电影，不仅仅是为了维护个人的姓名权、名誉权，更重要的是为了中国女排的声誉。

陈忠和斥责电影《中国女排》歪曲中国女排的历史，故意把他塑造成搞笑的“丑角”，其目的就是为了吸引眼球、追求票房价值，“谋取功利，金钱至上”。

著名足球解说员董路在微博上直接表示，“我支持陈忠和。”

此外，陈忠和的弟子也表示支持他。著名排球队员赵蕊蕊在微博写道︰“一杯好茶，尽管人走茶凉，尽管茶杯上生起了很多风波，就如剧目也会曲终人散，但无碍，它终究是一杯上品的好茶。”“重炮手”杨昊写道︰“一打开微博发现好多留言，公道自在人心，历史永远不会忘记的。”

电影《中国女排》由陈可辛执导，巩俐、黄渤主演。此片开拍前已经备受关注，事关朗平、陈忠和以及众多中国女排队员，这些都是大陆与香港人熟悉的人物。

开拍初期，陈忠和以及郎平本人都投入参与。原来发生此事前，陈已两度要求陈可辛修改剧本，不过导演未有太在意，并称电影要夸张才具话题和有人看，最终令陈忠和写信给体育总局表示抗议。

陈忠和曾在中国女排任职二十余年，于2008年奥运会结束后卸任。在他任职期间，中国女排夺得2003年世界杯冠军，夺得 2004年雅典奥运会金牌。2009年6月，他被任命为福建省体育局副局长。