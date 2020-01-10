笼罩在中国阴影下 台湾总统选战进入最后阶段

周六1月11日台湾总统大选投票，周五现任总统蔡英文与其主要对手韩国瑜的选战进入拉票进入最后冲刺阶段。两位候选人对台湾未来发展和如何处理与中国这个巨大邻国的关系看法截然不同。

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台湾1900万选民周六要进行台湾新总统的大选投票，现任总统蔡英文与其主要对手韩国瑜的选战进入拉票最后冲刺阶段。两位候选人对台湾未来发展和如何处理与中国这个巨大邻国的关系看法截然不同。

北京认为台湾最大的贸易伙伴，北京将台湾视为其省份之一，并誓言如果有一天必要时会通过武力控制台湾。

法新社指出台湾一些选民认为，自从2016年民选的蔡英文总统执政以来，面对中国的威权，蔡英文政府就成为民主价值的捍卫者。

其主要对手韩国瑜则赞成与北京关系升温，他特别强调这会为台湾经济带来利益，一些国民党的支持者表示要改变，要为台湾人民找到幸福，繁荣和自豪。

周五晚间两位台湾总统候选人结束最后竞选大会，为说服那些没有决定的投票者做努力。

10天来民调显示蔡英文支持者远远领先其对手韩国瑜，北京从来没有掩饰希望蔡英文不要连选连任，而且自从蔡英文执政4年来北京不断向台湾施加经济压力，进行军事演习，切断与蔡英文政府的正式交往，还让蔡英文政府失去7个与台湾有邦交关系的岛国，这都让台湾民众担忧。

而蔡英文政府利用这些恐惧和担忧，让她拥有更多选票。

韩国瑜的选战进行到最后，他指出如果蔡英文当选会危害台湾未来。