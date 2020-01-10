苏莱曼尼案震撼 传中南海8"常委"议安保

伊朗伊斯兰革命卫队精锐部队”圣城旅”Quds Force最高指挥官卡西姆·苏莱曼尼被美军击毙的突发新闻，在全球迅速传播。包括朝鲜领导人金正恩和俄罗斯总统普京在内，世界各国领袖们都“为之一震”！博闻新闻今天引述中南海知情消息说，“中国领导人也不例外，中国国家主席习近平第一时间就听取了其核心智囊和御用团队的紧急简报。”为防暗杀和“定点清除”，中共领导人安保级别全天候提升至史上最高。

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据博闻新闻今天报道指，“8常委”新年首次密会，个人安危和中东局势及台美大选被列重点议题。为防暗杀和“定点清除”，中共领导人安保级别全天候提升至史上最高。

据该报道说，伊朗伊斯兰革命卫队精锐部队”圣城旅”Quds Force最高指挥官卡西姆·苏莱曼尼Qassim Soleimani被美军击毙的突发新闻，在全球迅速传播。包括朝鲜领导人金正恩和俄罗斯总统普京在内，世界各国领袖们都“为之一震”！

该报道引述中国中南海知情消息说，“中国领导人也不例外，”该中南海知情者独家表示：“国家主席习近平第一时间就听取了其核心智囊和御用团队的紧急简报。”据该报道称，“中国一直在台前幕后支持伊朗，这是不争的事实和公开的秘密；美国总统特朗普亲自下令对苏莱曼尼进行’定点清除’，这毫无疑问给中国’敲响了警钟’，甚至也是某种程度的’挑衅’。”

该报道引述消息说，“中共中央政治局常务委员会本月7日全天召开了会议，对外宣称是听取全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组工作汇报，以及听取中央书记处工作报告。”

据中南海知情者透露：“事实上，在全体会议召开前，中共7常委加上国家副主席王岐山，也就是被称之为’8常委’的中共最高领导人，就先期开了’小会’和’密会’。”据该报道称，“苏莱曼尼、蔡英文和特朗普，伊朗、台湾和美国，是这8位中共最高领导人在2020年的首次密会中，提及最多的关键词。”

该知情消息指，“中共最高领导人的个人安危、由伊美冲突引发的中东局势变化以及台美大选，尤其是蔡英文和特朗普是否连任，是这场密会的重点议题。”消息说，“中国领导人遭遇暗杀的机会几乎微乎其微，但是各种传闻仍然不断；但是为防’暗杀’，甚至’定点清除’，中国领导人的安保级别已经提升至’史上最高’。”

该报道引述消息指出，“不仅是针对国家主席习近平一个人，包括所有正国级和副国级的中共最高层；也不仅仅是重大活动，而是覆盖国内外所有公开场合和日常全天候活动。”

该消息说，至发稿时，博闻新闻一直未能成功联系中国外交部和驻美大使馆就相关报道置评。

中国官方至此没有任何上述消息的报道与澄清。