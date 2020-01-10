“让领导先走”被赋予新含义

新年刚过的1月3日，伊朗高级将领苏莱曼尼等人在伊拉克被美军无人机精准击中而身亡。中文网络和社媒对此议论纷纷，并使“让领导先走”这一中国大陆的歇后语，有了新的含义。

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大约25年前，中国新疆克拉玛依市的一个剧院发生火灾，325个遇难者中多数是中小学生。火灾后有人爆出：当时逃难过程中，有在场看演出的当地领导随同人员在喊出“让领导先走”，让小学生为领导让路。引发舆论众怒的“让领导先走”，因此成为中国人讽刺领导不顾民众死活的歇后语。

据自由亚洲的报道，北京历史学家章立凡可能是较早使用“让领导先走”来讨论这一突发事件的人，他在美国推特网上发推说，军事科技的进步，显然大大简化了战争。照此发展下去，人类无须再打什么动辄伤亡数千万人的世界大战，或是旷日持久的局部战争，只需以最小的成本，定点清除被公认为恐怖分子的战争制造者就行了。这类“让领导先走”的斩首行动，也令世界上存量不多的独裁者心惊胆战、夜不能寐。

之后很多网友也像章立凡一样，引用“让领导先走”这个说法来表达自己的观点。

有人说：“这个好。美帝的斩首伊朗战略，终于使人类真正进入让领导先走的时代！把全民绑在一起去陪葬的年代一去不返了。”

有人说：“美帝发明了让领导先走，以前战争是毒夫的战争，底层人的拼命。 现在好了，直接斩首，免得普通民众的苦难，精确制导斩首，伤害无辜的都少，让那些战争狂人都去自己牺牲吧。”

自由亚洲报道说：在美国的推特上，有中国网友认为，美军这种“让领导先走”的模式应该继续推广。有的网友联想到中国和朝鲜，说或许从此暴徒、暴君的噩梦开始了。

“我们领导的家人及富可敌国的家产都在美国当地，所以一旦让领导先走，后果不堪设想。”

“干掉伊朗、朝鲜，瓦解中共，肢解俄罗斯，世界就没有独裁了。”

还有人写了对联。上联: 举头三尺无人机。下联: 看你还敢吹牛逼。横批: 让领导先走。