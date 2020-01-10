蔡英文向北京摇橄榄枝 韩国瑜失言伊先知文盲

在台湾将于本周末举行选举之前，台湾最高外交官员向中国伸出橄榄枝，称如果总统蔡英文赢得连任，她将寻求建立可持续、可预测且和平的两岸关系。外界普遍认为北京支持国民党候选人韩国瑜。

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据华尔街日报今天报道说，台湾执政党向中国抛出橄榄枝，称若能连任将维持两岸关系现状。

在台湾将于本周末举行选举之前，台湾最高外交官员向中国伸出橄榄枝，称如果总统蔡英文赢得连任，她将寻求建立可持续、可预测且和平的两岸关系。

华尔街日报说，台湾是一个自治岛屿，中国声称对台湾拥有主权。

该报道说，外界担心，蔡英文及其有台独倾向的政党可能会采取措施，加剧北京与台湾之间的紧张关系。台湾外交部长吴钊燮(Joseph Wu)周四在一场新闻发布会上试图缓解这种担忧。

吴钊燮表示，蔡英文政府若能连任，将维持两岸关系现状。吴钊燮说，台湾将继续敦促中国政府，不要过度解读台湾选举结果。他还称，台湾的政策将保持不变。

台湾的分析人士曾指出，若蔡英文在选举中获胜，将被视为对北京的排斥。蔡英文一直声称自己是反对专制中国的民主和主权的捍卫者。

据东网今天报道，国民党候选人、高雄市长韩国瑜周四（9日）接受台媒专访，谈论对国际事务的看法，未料却再度失言。他被问及美伊局势紧张、战事或会一触即发时，脱口而出地说“穆罕默德是文盲”，伊斯兰教不会妥协，战争也不会停止。言论被质疑涉侮辱宗教。

据韩国瑜表示，整个中东局势将近1500年来没有平静过，过去是不同国家、意识形态介入，现时则变成美国和伊朗的军事冲突。但他认为第三次世界大战不会发生，因为一定要有中国、美国、英国、俄罗斯等几个大国加入。但由于这些国家都有核弹，互相不敢发动战争。

据该报道称，期间韩国瑜说了一句：“穆罕默德从公元620年开始，他是文盲，接受了天启，所以写了可兰经”。他指中东的冲突会持续，只差在规模大小及哪个国家参与。