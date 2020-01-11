世界第一家大胆贺胜选 芬兰祝贺蔡英文连任

芬兰国会友台小组主席凯尔纳恭喜总统蔡英文连任，他说，自由与民主是两国共享的价值，期待在今年夏天访问台湾。芬兰国会友台小组有20多位成员，凯尔纳所属的中间党（Centre Party）在中间偏左的联合政府是执政的5大党之一。没有消息报道中国官方是否对外国官方此类涉台提出抗议或威胁制裁。

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据中央社今天报道说，芬兰国会友台小组主席恭喜蔡总统连任。芬兰国会友台小组主席凯尔纳恭喜总统蔡英文连任，他说，自由与民主是两国共享的价值，期待在今年夏天访问台湾。

总统大选开票尚未完成，但蔡总统得票数一路领先国民党总统候选人韩国瑜。

该报道说，凯尔纳（Mikko Kärnä）在推特发文，恭喜蔡总统连任中华民国台湾总统。他说，芬兰与台湾必须强化双边关系，期待今年夏天访问台湾。凯尔纳也以友台小组主席的身分，恭喜台湾总统大选过程平和，他说，自由、民主与人权是芬兰与台湾共享的价值。

中央社说，芬兰国会友台小组有20多位成员，凯尔纳所属的中间党（Centre Party）在中间偏左的联合政府是执政的5大党之一。