阿里巴巴（Alibaba）旗下的电子商务平台天猫（Tmall）在网络上发布一则非同寻常的宣传广告 视频截图

阿里巴巴（Alibaba）旗下的电子商务平台天猫（Tmall）本周在网络上发布了一则非同寻常的宣传广告。在这部片长23秒的广告里，一名年轻男子在春节假期将另一名男子带回家中吃饭，家人做出不同反应。法新社记者表示，虽然是一则天猫年货广告，但在中国做到这一步实属不简单。

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整部广告片中虽然没有直接提及"同性"话题。但却引发了网民、尤其是LGBT群体的广泛关注。天猫广告片出现同志情侣的话题在新浪微博上引起186.5万的阅读量。中国媒体"凤凰网"称，这是中国主流厂商广告中首次出现"同志"情节。

拥有59万微博粉丝的情感博主LoveMatters发布天猫的广告视频并称赞道："大公司对性少数群体进行支持，是让性少数群体获得可见度、被社会公众看到并认可的重要因素之一。谢谢天猫！"这条博文被转发3万多次，收获11万多次点赞。

有网民表示："天猫这个'吃瓜'立场就很聪明，不直接说支持还是不支持，但能够正视它就已经是了不起的一步了。"还有人坦言： "哭了，我也渴望能带他回家，也希望能被带回家"。

上海骄傲节的联合创始人Raymond Phang 接受法新社采访时将天猫的广告称作"绝妙的点子"，"在重要的节日期间触及家庭包容的话题。" 他补充说："LGBT群体通常都不会被提及，在网上的可见度几乎为零。"

北京同志中心不愿透露全名的段（Duan，音译）先生认为，天猫的广告进一步提高了中国LGBT群体可见度的，"我们为此感到高兴，并对其表示鼓励"，他如是说。

法新社报道说，中国从2001年起，不再将同性恋统划为病态。当年的官方报道称，在新版诊断标准中对同性恋的定义非常详细，同性恋的性活动并非一定是心理异常，由此，同性恋不再被统划为病态。