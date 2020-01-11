卜睿哲：“一国两制”大门早已关上

台湾总统蔡英文成功连任，外界关注未来两岸关係走向；美国在台协会（AIT）前理事主席卜睿哲表示，“一国两制”大门早已关上，这次选举再度证明“一国两制”在台湾没有市场。

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据美国“世界日报”报道：驻美代表处与智库“全球台湾研究中心”（GTI）和“2049计画”11日在华府饭店合办台选研讨会，与会的“布鲁金斯研究院”东亚研究中心资深研究员卜睿哲（Richard Bush）会后受访。

卜睿哲曾经担任美国在台协会（AIT）前理事主席，被问及这次台选结果是否意味关上两岸统一的大门，卜睿哲说，这取决于中国如何定义统一，但「一国两制」大门很早以前就关上了，这次选举只是证实这项主张在台湾没有市场。

卜睿哲表示，若中国朝统一的方向，想出一种更有创意的方法来解决两岸争端，台湾人民也许会有兴趣聆听，因为过去几十年他们只听到「一国两制」。

至于两岸是否可能朝对方前进，卜睿哲则认为，这取决于北京，若北京想与民进党共存，民进党应该会乐意；若中方想赢得台湾民心，北京需要好好反思。

卜睿哲希望北京政府反思这次选举对其政策的意义，如果认真反思，也许会考虑“一国两制”以外的方法，更适合台湾的实际情况；但中方可能会继续过去四年採取的方法，即胁迫、恐吓、施压、干预台湾，他认为这并非好方法，对北京也没有什么好处。

此外，AIT台北办事处前处长包道格（Douglas Paal）则说，中方对台选结果应该不会感到意外，他也不认为北京会因此重新考虑对于当今执政党的强硬态度；包道格表示，希望蔡英文第二任内，也能继续对两岸关係保持谨慎态度。

关于未来的美台关係，现为“卡内基国际和平基金会”研究副会长的包道格指出，美国将寻求让台湾成为与中国对抗的前线伙伴，台北得要决定如何处理这个问题。