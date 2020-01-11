反修例义诊核心人物失联三天 疑被国安拘留

在反对修订《逃犯条例》运动期间向示威者提供中医支持的「国难忠医」，其中一名创办人「肥仔」（化名）自前(9日)天凌晨起在广州失去联络，怀疑与另一室友被国安人员带走并实施行政拘留。仍然身在香港的另一创办人强调人道救援无错，忧虑事件代表参与示威者进入中国内地时有更大机会被捕。

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化名「细牛医」的在港创办人昨(10日)在立法会议员杨岳桥安排下见记者，表示「肥仔」在港读中医，今年是最后一年在广州实习，月初仍能自由往返中港，8日来港后又即日返回广州。到了翌日凌晨，他与身在广州的「肥仔」语音通讯时，对方表示要从床上起来去开门，随之听到脚步声，但其后便失去联络。

「细牛医」续称，同日下午，「肥仔」的账户突然在社交媒体平台Telegram的「国难忠医」群组增加一名陌生账户，他曾私信该账户，但未获回应，估计「肥仔」的手机已被他人取用。及至晚上，「肥仔」室友「猪仔」（化名）透过通讯软件联络「细牛医」，以暗语表示已受监控，着他们不要轻举妄动，「否则我哋(即我们)两个会有危险」。「猪仔」自言不安全，问及「肥仔」情况时，仅获回复「国安」二字。

「细牛医」又说，「猪仔」其后删除账户，并于10日中午前以另一账户联络他，透露被扣留24小时，而「肥仔」则被行政拘留。

他强调，去年9月成立的「国难忠医」是人道救援组织，从未作出违规行为，「肥仔」更是连示威现场也没去过，不明白为何义诊也好像犯错般被拘留。

一同出席记者会的「肥仔」母亲表示，儿子实习期间，一直与她保持联络，但近日再无儿子消息，十分担心。她暂时未向入境处求助。

本身是大律师的议员杨岳桥表示，若港人因学习而在中国内地被行政拘留，反映政权「赶尽杀绝」，令人忧虑。

「国难忠医」和「国难五金」原来合办「国难年宵嘉年华」，日前传出「国难忠医」管理员在内地被捕后，决定取消活动，以保障参加檔贩的安全，相关的脸书专页现已不能查阅。