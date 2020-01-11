台湾大选投票结束总统选举结果可望提前揭晓

台湾2020总统立委选举投票已于11日傍晚结束，中选会预估晚间十点前完成所有计票工作，以此推算，总统选票可望晚间八九点就可揭晓。选前之夜，两党各自造势，蔡英文重点打「香港牌」，诉求年轻「首投族」支持她，捍卫台湾的自由民主。韩国瑜则猛批蔡英文执政造成台湾危机，呼吁支持者和他一起翻转台湾的命运，重新找到国家方向。

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选前之夜，蔡英文在凯达格兰大道举行造势晚会，演讲内容显然以占投票总人数6.14%的20到23岁「首投族」为主要对象，会场则有香港人士挥舞「香港独立」的黑色旗帜，或「光复香港、时代革命」的标语牌。

蔡英文说(现场音)：「年轻的首投族们，这一条路台湾走得很久，也走得很辛苦，它不是天上掉下来的，中间经历过无数的抗争，无数人的牺牲，才终于在这里有这样的生活方式，在这个土地上落地生根。现在要轮到各位走这条路上了，全世界，特别是香港的年轻人，都在看你们要怎么走这条路。香港的年轻人用他们的生命跟血泪为我们示范了一国两制不可行，明天换我们台湾的年轻人，为他们示范，民主自由的价值会克服一切困难的」。

韩国瑜则在高雄「梦时代广场」的造势晚会指出，台湾中南部原有很多民众支持民进党，但现在民进党已经变成金光党，远离当初支持民众三十年的期待。他细数蔡英文执政后在内政外交上的重大挫败，承诺将复制他在高雄执政成功的经验，从南方出发，带领台湾往前冲。

他说(现场音)：「三年多，外交断了七个国家，我们的外交，一步都走不出去；所有国际组织，一个都没有办法参加；「新南向政策」叫了三年半，花了一千多亿，一事无成；海峡两岸的互动已经冷冰冰，到了最低点。因为想要继续执政，拿不出成绩，贪污腐败了三年，废掉了特侦组，收买了百分之九十的媒体。今天国家出了这么多大事，百分之九十的媒体不敢监督执政党，百分之九十台湾的媒体不敢批判总统。让我们一起来努力，一起来翻转，让我们重新找回二、三十年前台湾人的骄傲；让我们重新找回周边国家对我们的尊敬；让武们重新找回下一代人对我们这一代人的肯定；让全世界为我们中华民国的努力而发出赞叹，好不好？」

民进党选前分析，蔡英文可望连任成功，国会席次应可过半，多或少，就看投票率。韩营选前评估，认为非常乐观，准备迎接胜利。国民党的评估则认为，总统选情仍非常胶着，如果投票率能向上突破七成，韩国瑜定能胜出。