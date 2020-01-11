台湾大选掀强震与海啸 国民党翻船 党主席领衔全辞

2020年总统大选及立委选举结果，国民党在总统大选大败，立委选举也惨输，国民党主席吴敦义将承担败选责任，吴在稍后将出面发表谈话，承认败选同时，同时宣布即刻起辞卸党主席职务。中央党部包括两位副主席曾永权及郝龙斌在内的一级主管以上，也会共同负起败选责任，同步向吴敦义“总辞”。

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据世界日报今天引述消息报道说，台湾大选总统立委皆惨败，国民党主席吴敦义等全辞。该报道说，2020年总统大选及立委选举结果，国民党在总统大选大败，立委选举也惨输，国民党主席吴敦义将承担败选责任，吴在稍后将出面发表谈话，承认败选同时，同时宣布即刻起辞卸党主席职务。

吴敦义辞去党主席同时，中央党部包括两位副主席曾永权及郝龙斌在内的一级主管以上，也会共同负起败选责任，同步向吴敦义“总辞”。党主席、副主席、一级主管全部“总辞”，党中央权力中心将全面改组，除了党主席要进行补选，党务也将进入全面“看守阶段”。

该报道引述消息指，为了处理败选后千头万绪的党务再造，以及攸关党能否再起的党主席改选，党内将成立“看守小组”，相关成员目前仍在保密阶段。

依国民党章规定，主席缺位时，由副主席依全国代表大会通过之顺位代理之，并于三个月内选举新主席，补足原任所遗任期。